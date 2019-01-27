Sözünü tuttu
NECATİ Şaşmaz, engelli Kadriye Oktay’a verdiği sözü yerine getirdi ve akülü araba aldı.
Geçtiğimiz günlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Elmalı ilçesinde vatandaşlarla buluşmuş, Necati Şaşmaz’ın da katıldığı toplantıda Yakaçiftlik Kadın Kolları Başkanı, Türel’den bölgelerindeki bir engelli için akülü araba talep etmişti. Şaşmaz da arabayı kendisinin alacağını söylemişti. Oyuncu sözünü tuttu ve ihtiyaç sahibi Kadriye Oktay ile buluştu.
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