Alice Müzikali'ne ünlüler akın etti! 'Sözümü tuttum Enis'
Serenay Sarıkaya, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız ve Ezgi Mola başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismi kadrosunda toplayan Alice Müzikali dün izleyici ile buluştu. Zorlu Center'daki etkinliğe ünlü isimler akın etti.
Müzikali izleyenler arasında Hadise de vardı. Ünlü şarkıcı Enis Arıkan'ı etiketlediği fotoğrafı "Sözümü tutarım" notu ile Instagram'da paylaştı...
Bergüzar Korel - Halit Ergenç, Kerem Bürsin, İbrahim Çelikkol, Ceyda Düvenci, Çağla Şıkel, Nil Karaibrahimgil ve Onur Saylak da müzikali izledi.
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