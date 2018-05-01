Sözleri olay olan Nur Yerlitaş'a yanıt gecikmedi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSözleri olay olan Nur Yerlitaş'a yanıt gecikmedi!
GeriMagazin Sözleri olay olan Nur Yerlitaş'a yanıt gecikmedi!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
01.05.2018 - 08:57, Son Güncelleme:

Sözleri olay olan Nur Yerlitaş'a yanıt gecikmedi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sözleri olay olan Nur Yerlitaş'a yanıt gecikmedi!

Gülşah Saraçoğlu'ndan Nur Yerlitaş' yanıt...

 Seren Serengil ve Yaşar İpek, pazar günü evlilik yolunda ilk adımı attı.

Şile'deki Casa Lavanda'da gerçekleşen ve ünlü isimlerin akın ettiği geceye Nur Yerlitaş'ın sözleri damga vurdu.

Gece yarısı Bülent Ersoy ile birlikte nişanın yapıldığı mekana gelen Nur Yerlitaş, Ersoy'un davalık olduğu modacı Gülşah Saraçoğlu'nu görünce Murat Karabova'ya çıkıştı:

"Ben sana demedim mi, beni o terzi karıyla aynı masaya oturtma!"

13
Nişana ünlüler akın etti
Nişana ünlüler akın etti

"KALİTESİZ... ÜSLUPSUZ..."

Nur Yerlitaş'ın olay sözlerine Gülşan Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yanıt verdi:

"Böylesine bir açıklama yapmak zorunda olduğum için çok üzgünüm. Herkes gibi o görüntüleri ben de izledim. Böylesine kalitesiz, üslupsuz ve asla tarzım olmayan bir haberin içinde adımın dönmesinden son derece rahatsızım. Eğer benden böyle bir karşı cevap bekliyorsanız zaten alamazsınız. Çünkü benim duruşum ve şeklim bu değil. Herkes kendisine yakışanı yapar biliyorsunuz. Ben sevgi ve sabırla karşılamaya çalıştıkça; bazen geri dönüşleri böyle tatsız olabiliyor.

Şu kadarını söyleyebilirim ki, hiçbir zaman hiç kimsenin sınırlarımı ihlal etmesine müsade etmedim. Böyle bir saygısızlığı, böyle bir terbiyesizliği de kabul etmiyorum. Bana yazdığınız yüzlerce mesaj için de size çok teşekkür ediyorum. Bir açıklama beklediğiniz için bunu söylemek istedim. Karşı bir cevap vermeyeceğim."

Seren Serengil ile Yaşar İpekin nişan töreninde neler yaşandı / Cengiz SEMERCİOĞLU yazdı...
Seren Serengil ile Yaşar İpek'in nişan töreninde neler yaşandı / Cengiz SEMERCİOĞLU yazdı...

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Erkekler bazen çok güzel özür diler: Affedilmek için yazılmış 6 kült parça

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. bölüm fragmanında büyük çatışma

Sevemediler ayrılığı: Öpüşüp barıştılar

SPONSORLU

Kendi yolunu çizmiş kadınların ilham veren hikayeleri