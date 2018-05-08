Söylerken ağladı: Ölmekten beterim...
Edis’in ‘An’ adlı albümünün Zorlu PSM’deki tanıtım konserinde duygu dolu anlar yaşandı.
11 Mart’ta İran’da düşen jette hayatını kaybeden tasarımcı Burcu Gündoğar Urfalı’nın görüntüsü barkovizyona geldi. Burcu Gündoğar Urfalı’nın yakın arkadaşı olduğu ortaya çıkan Edis ‘Dur Be’ adlı şarkısını ona ithaf etti.
Şarkıyı söylerken ağlamaya başladı. Burcu Gündoğar Urfalı’nın konser sırasında salonda bulunan eşi, annesi Gonca Sadiki ve babası Haluk Gündoğar da gözyaşlarına hakim olamadı.
İŞTE ŞARKININ SÖZLERİ
Tanrım bu nasıl bi yıkım
Üstüme kalan
Güçlü durmak ne fayda
İçim hep talan
Gitmeye kıyamazsın ya
Sabredip duramazsın ya
Ben bi sen bulamam
Hadi sen bize bir dur de
İnan burada değilim
Ölmekten beterim
Ne olur bize bir dur de
Burcu Gündoğar Urfalı
Annesi Gonca Sadiki, kardeşi Levent Gündoğar, Babası Haluk Gündoğar
Yorumları Göster
Yorumları Gizle