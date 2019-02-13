Söylemezsem Olmaz'ın yorumcusu Bircan Bali kimdir?
Gündemdeki haberler ardından sunucu Bircan Bali’nin hayatı merak konusu oldu. Şenol İpek'le evliliği 2018 yılında sonlanan Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz isimli programda magazin yorumculuğu yapıyor. İşte, ‘Bircan Bali kimdir?’ sorusunun detaylı yanıtı
Aslen Adanalı olan Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun oldu. 6 Temmuz 2013 tarihinde eski manken Şenol İpek'le evlendi, çift 2018 yılında boşandı. İkilinin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı boşanma açıklaması uzun süre konuşuldu. Bircan Bali'nin eski sevgilisi Özkan Şen ile çekildiği fotoğrafları da olay olmuştu. Bu olaydan birkaç ay sonra Özkan Şen ile ilişkisini noktalayan Bircan Bali hayatında biri olduğunu ve bu kişinin avukat olduğunu açıklamıştı. Söylemezsem Olmaz isimli programda günün magazin olaylarını yorumlayan Bircan Bali, sivri yorumlarıyla dikkat çekiyor.
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