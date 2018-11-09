Soyadı davası
Oyuncu Pelin Körmükçü, ayrıldığı Rafi Moreno’dan olan 10 yaşındaki kızı S.M.’nin kendi soyadı Körmükçü’yü kullanması için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.
Pelin Körmükçü’nün Rafi Moreno hakkında iştirak nafakası ve maddi ve manevi tazminat talebinde de bulunduğu ortaya çıktı. Davada Pelin Körmükçü’nün şimdiki eşi Bedrettin Faik Başar tanık olarak dinlendi.
Başar, “Kız, son iki buçuk yıldır babasının adını bile anmak istemiyor. Aralarında ne olduğunu bilmiyorum” dedi.
Mahkeme, küçük kızın menfaati için kayyum atanmasını ve daha sonra psikolog ve kayyum eşliğinde dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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