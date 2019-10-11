Şovda olay çıktı
Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, ikinci gününde de renkli defilelere ev sahipliği yaptı. Ama güne beklenmedik bir gerginlik damga vurdu.
Moda haftasının ikinci günü, ilginç bir polemiğe sahne oldu. Tasarımcı Yelda Aslan, ressam Serra Erdoğan’ın desenleriyle hazırladığı “12 bin Göbeklitepe” adlı koleksiyonu tanıttı.
Defilenin düzenlendiği Zorlu PSM’ye gelen Serra Erdoğan ise Yelda Aslan’ın kendisinden izin almadığını öne sürdü.
Fuaye alanında “Beni içeri almıyorlar” diye bağırarak tepki gösteren Erdoğan, Aslan’ı hırsızlıkla suçladı:
“Çalıntı bir defile bu. Yelda Aslan benim tüm tablolarımı çalıp bu motiflerle iş yapıyor. Benim imzam da iznim de yok. Bu iş savcılıkta biter. Suç duyurusunda bulunacağım. Yelda Hanım şık elbiseler yapabilir ama şık düşünmüyor, çünkü hırsız.”
Defile sonrası açıklama yapan Yelda Aslan ise iddiaları reddetti: “Sizce buraya çalıntı bir şeyle girilebilir mi? Serra Erdoğan, ‘Mankenler defilede benim tablolarımla yürüsün’ diye tutturdu, koreograf da bunu kabul etmedi. Tamamen egosal bir durum. Bekliyordum böyle bir şey yapacağını.”
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