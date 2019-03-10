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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Moda Konseyi'nde bu hafta...
10.03.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Şov devam edecek ama nasıl

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Şov devam edecek ama nasıl

Lagerfeld’in ölümünden sonra moda dünyası karıştı. Efsanenin tahtına kim geçecek? Moda Konseyi, Paris’teki kulisleri konuştu...

- Aslı Barış: Paris’te moda efsanesinin vedası gerçekleşti, Karl Lagerfeld’in Chanel için hazırladığı son koleksiyon sergilendi. Bir devrin sonu... Ne düşünüyorsunuz, onun tahtına kim gelir?

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Paris’te Grand Palais’de Karl Lagerfeld ve Virginie Viard’ın hazırladığı son defileyi izledik. Şu ana kadar duymuş olurduk tahtına geçecek ismi... Belki de gizli tutuluyor.

- Ceylan Atınç: Bazı söylentiler var, Olivier Rousteing gibi. Ben Chanel kadar büyük bir modaevinin planının önceden hazır olduğunu düşünüyorum.

Şov devam edecek ama nasıl

Aslı Barış - Başak Dizer Tatlıtuğ - Ceylan Atınç

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Bence birlikte çalıştığı Virginie Viard, bir sonraki sezonu Lagerfeld’in çoktan hazırladığı donelerle tamamlayacak. 30 senedir Lagerfeld ile çalışıyor. Muhtemelen bir süre o devam eder.

- Aslı Barış: Valla yerine gelecek ismin işi çok zor. Lagerfeld sadece Chanel için senede 8 koleksiyon hazırlıyordu. Bunun üzerine kendi markası ve Fendi için hazırladıklarını ve farklı markalarla işbirliklerini koyunca, senede 20’ye yakın koleksiyon çıkarıyordu. Günümüzde tasarımcılar bir modaevine yetişemediği için bunalıma giriyor, intihar edenler var. O ise gerçek bir makineydi, sadece tasarım yapmıyor efsane defilelerinin konseptlerini bile kendi yaratıyordu.

Şov devam edecek ama nasıl
- Başak Dizer Tatlıtuğ: Bu muhteşem defileleri devam etsin, lütfen. Sanat eseri gibi koleksiyonları yine muhteşem sunumla her sezon merakla tüm dünyada bekleniyordu; bir kutlamaya dönüşüyordu. İlham perisi Penelope Cruz ile başka bir tatlılık oldu bu son sunum. Çok özel bir şov izledik.

- Ceylan Atınç: Son koleksiyonda inanılmaz güzel parçalar var ve duyduğum kadarıyla şimdiden sıraya girmiş insanlar bu koleksiyona sahip olabilmek için.

Şov devam edecek ama nasıl

Kalın kaş akımında gelinen son nokta

- Aslı Barış: Geçen hafta sosyal medyada gördüm... Süper kalın kaşlı Sophia Hadjipanteli adlı model... Sözü dolandırmıyorum, görüşleriniz?

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Zaten kalın kaş modası var şu an. Bakınız Arap makyaj stilleri ve Kardashian’lar. Ama tabii uç görüntülerde kullanılması tam da modanın şov tarafı.

Ya da dikkat çekmenin   bir yöntemi.

Güzel mi, hayır! O zaman trend de olmaz. Makyajda modanın trendlerinin aksine önemli olan güzel, hatta çok güzel gözükmektir.

Bu felaket olmuş.

Şov devam edecek ama nasıl

- Ceylan Atınç: Bu bana biraz dikkat çekmek için yapılıyor gibi geliyor. Sosyal medya sayesinde biliyoruz biz bu kızı; hiçbir markanın çalışacağını sanmıyorum açıkçası. Beğenen elbet vardır ama tavır olarak bana planlı programlı geliyor ve zorlama olduğunu düşünüyorum.

- Aslı Barış: Instagram üzerinden ürün tanıtarak para kazanan “instamodel”lerdenmiş. “Bir şekilde gündeme gelsin de nasıl gelirse gelsin” kafasındaki markalar işbirliği yapıyorlardır. Nedense bakarken aklıma, yıllar önce konuşulan “İnternet Mahir” geldi.

Yılan hikayesi

- Aslı Barış: Vitrinlerde görüyoruz: İlkbaharın öne çıkan trendlerinden biri yılan deseni... Leoparı atlattık şimdi de yılan geldi. Akıl otomatik olarak Serpil Çakmaklı, Banu Alkan’a filan kayıyor. Bu deseni cool olarak nasıl kullanabiliriz?

Şov devam edecek ama nasıl

- Ceylan Atınç: Yazın nasıl olacak cidden bilmiyorum, sanırım renkli üstler ile bağlamalı yılan desenli etekler kombinleyebilirim. Ama kendim giyer miyim bilmiyorum.

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Yılan deseni, hayvan desenleri benim için sadece aksesuvarda güzel duruyor. Sakin kombinleri tamamlıyor, bir zenginlik, şıklık katıyor. Yani ayakkabı ve çanta, saat kayışı, mayo, bikini, cüzdan... Ama tabii ki gerçek deri olmaması kaydıyla. Lütfen ucuz da bulsanız mutlaka kürk ve hayvan derisinin gerçek olup olmadığını sorun. Gerçekse almayın.

- Aslı Barış: Geçenlerde bir magazin programında gördüm, eskilerden bir şarkıcı “Kürke hayır” diyerek sahip olduğu kürkü yakmış.

Sonra onun da sahte olduğu ortaya çıkmış. Oradan yola çıkarak “Kürke hayır mı evet mi” tartışması vardı. 2019 yılındayız, hâlâ neler konuşuluyor. Gerçek kürk kullanmak cinayettir. Çok meraklısı varsa, yapay kürkler ve deriler de gayet iyi duruyor ayrıca.

Şov devam edecek ama nasıl


 

 

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