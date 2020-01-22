Sosyetiklerin kürk sezonu (BURCU ŞENDİR)

Kayak sezonu açıldı ya sosyetiklerden bolca kürklü pozlar göreceğiz demek ki.

Arkadaşlar kim olursanız olun giymeyin şu kürkleri...

Hiç mi izlemiyorsunuz o hayvanların öldürülürken çektiklerini. Hâlâ nasıl göğsünüzü gere gere giyebiliyorsunuz o kürkleri?

Yetmiyor tepeden tırnağa kadar üst üste giyip, “Bakın en trend markalar bende, ne kadar güzel olmuşum değil mi” diye poz veriyorsunuz.

Ama biz o pozlara acıyarak bakıyoruz, çünkü üzerinizde sadece kan görüyoruz.

Bakın kürk olmayan, kürk görünümlü ne markalar var, hepsini de çok iyi biliyorsunuz.

Biraz da üzerinizde onları görelim, yaşasın kürk değil diyelim.

Çok mu zor...





