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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sosyetik çifte dolandırıcılık davası

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Sosyetik çifte dolandırıcılık davası

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın doktoru Cengiz Aslan’ın kızı Aslı Aslan Korur (45) ile eşi Can Korur (43) hakkında ‘dolandırıcılık’ suçlaması ile dava açıldı.

Korur çifti 10 yıl önce yaptıkları görkemli düğünle evlendi. Cemiyet hayatının bilinen isimlerinden olan çift hakkında açılan davanın gerisinde ise bir daire satışı yer alıyor. Dava dosyasına göre, İzmir’de reklamcılık yapan Murat O., Şubat 2017’de İstanbul’a geldi.

Murat O., kendisi ile aynı işi yapan arkadaşı A. A. ve sanatçı Mustafa Sandal ile buluştu. Buluşmaya Can Korur da katıldı. Korur bu buluşmada O.’ya, eşi adına kayıtlı bir dairesinin olduğunu satmak istediklerini söyledi. Bir şirketin Topkapı’daki projesinde olduğu belirtilen dairenin konumu ile ilgili ayrıntılı görüşme yapıldı.
Kısa süre sonra görüşme yerine Aslı Aslan Korur da geldi. Korur çifti daireyi 375 bin TL’ye satabileceklerini belirtti. Taraflar dairenin fiyatı ve ödeme planında anlaştı. O., ilk ödemeyi 28 Şubat günü yaptı. Aslı Aslan Korur’un banka hesabına 8 ayda toplam 375 bin TL havale yapıldı. Tarafların anlaşmasına göre, ödeme bittikten sonra tapunun devri yapılacaktı.

PARA İADE EDİLMEDİ

Ancak iddiaya göre Korur çifti, tapunun devri konusunda O.’yu oyaladı. O., yaptığı araştırmada Korur çifti adına kayıtlı bir gayrimenkulün olmadığını öğrendi. Yürütülen görüşmelerden de sonuç çıkmayınca O., çift hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Av. Mutluer Doğan Şişman’ın imzasını taşıyan suç duyurusunda, çiftin kendilerine ait olmayan dairenin satışını yaptığı, tapu devrini yapmadıkları gibi aldıkları parayı da iade etmedikleri kaydedildi. Dilekçede, taraflar arasındaki ilk buluşma esnasında masada olan A. A ve Mustafa Sandal da “şahit” olarak gösterildi.

BAŞKASINDAN BORÇ GELDİ

Korur çifti ise savcılık ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Can Korur ifadesinde, Murat O. diye birini tanımadığını söyledi. Korur, eşinin hesabına gelen paranın, “Alper” isimli bir arkadaşından gelen borç para olduğunu söyledi. Dekontlara göre Murat O.’nun, hesabına para gönderdiği Aslı Aslan Korur ise ifadesinde “Ben Murat O.’yu tanımıyorum. Eşim, işinden ötürü bir dönem maddi sıkıntı çekti. Bu nedenle bana ait hesap numarasını kullandı. Eşim adına gelen borç parayı bankadan çekerek kendisine teslim ettim” dedi.

5 YIL HAPİS TALEBİ

Soruşturma sonrası savcılık, “yeterli delil yok” diyerek takipsizlik kararı verdi. Karara itiraz edildi. Hakimlik, takipsizlik kararını kaldırdı. Kararda, Korur çiftinin dolandırıcılık suçu işlediklerine ilişkin yeterli şüphenin bulunduğu iddia edildi ve savcılık iddianame düzenledi. Çift için 1 yıldan 5 yıla hapis, beş bin güne kadar da adli para cezası talep edildi. Mahkeme iddianameyi kabul etti, duruşma için gün verdi.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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