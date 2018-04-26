Sosyetede sürpriz aşk! Güllü Aybar ile Malkoç Süalp birlikte

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
26.04.2018 - 08:41, Son Güncelleme:

Sosyetede sürpriz aşk! Güllü Aybar ile Malkoç Süalp birlikte

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Sosyetede sürpriz aşk! Güllü Aybar ile Malkoç Süalp birlikte

Oyuncu Bade İşçil’in (35), 2016’da boşandığı Malkoç Süalp (50), sosyetik isim Güllü Aybar (63) ile aşk yaşamaya başladı. Bade İşçil ve Malkoç Süalp’ın bir oğlu var.

 Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; kapatılan TİP’in (Türkiye İşçi Partisi) bugün hayatta olmayan eski başkanı Mehmet Ali Aybar’ın kızı Güllü Aybar (63) kendisinden 13 yaş küçük Malkoç Süalp (50) ile aşk yaşamaya başladı.

OLAYLI BOŞANMIŞTI

Adını sosyetik güzellerle yaşadığı ilişkilerle duyuran Malkoç Süalp, Mayıs 2013’te evlendiği oyuncu Bade İşçil’den (35) Haziran 2016’da olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

BİLİNEN EN BÜYÜK AŞKI

Sosyetenin en ‘havalı’ isimleri arasında yer alan, Güllü Aybar’ın magazin tarihine geçen en büyük aşkı 1970’li yıllarda 7 yıl birlikte olduğu şarkıcı İlhan İrem’di. 1981’de evlendiği oğlu Mehmet’in babası Hakan Behlil’den ise 1986’da boşandı. Güllü Aybar daha sonra kendisinden 10 yaş küçük Menderes Utku, ardından da 15 yaş küçük eski basketçi Murat Evliyaoğlu ile flört etti. Güllü Aybar’ın son sevgilisi yaşıtı Mimar Akın Nalça’ydı.

 

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