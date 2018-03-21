Sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay'ın hesabından yapılan paylaşım ses getirdi...Merve Şarapçıoğlu 'hacklendim' açıklaması yaptı...
Oyuncu eşi Berk Oktay'dan boşanacağı haberleriyle gündeme gelen Merve Şarapçıoğlu'nun estetik operasyon sonrası çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında "Kocam beni dövdü yardım edin" notu ile paylaşıldı.
Sosyal medyada ses getiren fotoğraf çok geçmeden silindi.
Kısa süre sonra Merve Şarapçıoğlu'nun hesabından kendisine ve eşine ait özel fotoğrafları paylaşıldı.
Şarapçıoğlu, konuyla ilgili olarak "hesabım hack'lendi" dedi.
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