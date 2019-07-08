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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.07.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Sosyal medya değil, orası bataklık!

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Sosyal medya değil, orası bataklık!

Ünlü sanatçı Volkan Konak, önceki gün KKTC'de bulunan Lord’s Palace Hotel’de sahne aldı.

Giyimiyle ilgili olarak konuşan Konak, “ Mavi benim değişmeyenimdir. Evde 100 yakın gömleğim var. Mavi saflığı, iyiliği, barışı temsil eder.” dedi. “CD çalar gibi konser yapanlardan değilim.” diyerek göndermede de bulunan Konak, “ Sahne bir sunumdur, şov yeridir. Biz sadece şarkı söylemiyoruz. Seyircilerimizin de içinde olduğu bir kabare yapıyoruz. Bana sadece şarkı söylemek yetmiyor.” dedi.

Sosyal medyada kendisiyle ilgili hakaret içeren yorum için savcılığa şikayette bulunan Volkan Konak, bununla ilgili olarak ise, “ Bir 10 kişi var dava ettiğim. Onlar korkak insanlar bir duvarın arkasına geçip de sağa sola hakaret eden insanlar! Bir de oraya tutturmuşlar sosyal medya diye isim bulmuşlar! Orası tam anlamıyla bataktık! Bakın yazar vardır, yazar kasa vardır. Bunlar yazar kasa! Haddini bilmezlere her zaman haddini bildirmek gerekir.” dedi.


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