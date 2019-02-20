Sosyal medya canımı acıtmaz
“Sevişmeler Hariç” adlı yeni şarkısını beğeniye sunan Yonca Lodi, müzik yazarı Pop Bizde’ye konuştu.
Sosyal medyada yazılan kötü yorumlardan etkilenmediğini söyleyen Yonca Lodi, “Sosyal medya yüzünden canımın sıkılması çok nadirdir. Hadsiz ve küstahça, özellikle can yakmak için yazan birilerini anlıyorsunuz zaten” dedi. Sahneye çıktığında tüm acılarını unuttuğunu belirten Lodi, “Sahneye çıkınca benim için hayat durur. Sahne benim oyun alanım” diye konuştu.
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