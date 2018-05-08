Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Ünlü oyuncu duyurdu: Yakalandı
Oyuncu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından iki yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismar edildiğini açıklamış ve bakıcının kayıplara karıştığını söyleyerek bulunması ve yargı karşısına çıkması adına yardım istemişti.
Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını ve kamera görüntülerinin ortaya çıktığını sosyal medyadan duyurmuştu. Yaşanan istismarın ardından bakıcı kayıplara karışmıştı.
Polis ekiplerinin yoğun çabası sonucu Özge Özpirinçci'nin yeğenin bakıcısı yakalandı. Haberi sosyal medyadan duyuran Özpirinçci herkese teşekkür etti:
Yeğenime şiddet uygulayan kadın yakalandı. Bu süreçte destek olan herkese çok teşekkür ederim! Bir daha böyle bir yardımı kimsenin istemek zorunda kalmaması dileğiyle. Konu yargıya intikal ettiği için basının bu süreçte hassasiyetini rica ediyorum. Teşekkürler.
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