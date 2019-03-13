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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.03.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Şoray Uzun kimdir? İşte Şoray Uzun'un hayatına ilişkin bilgiler

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Şoray Uzun kimdir? İşte Şoray Uzun'un hayatına ilişkin bilgiler

Şoray Uzun, konuk olarak katıldığı program ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Kariyeri hakkında açıklamalarda bulunan Şoray Uzun'un hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Şoray Uzun kimdir? İşte Şoray Uzun'un hayatına ilişkin bilgiler

Şoray Uzun, Türk sunucu, senarist, yönetmen ve oyuncu. Değişik film ve dizilerde görev aldı. Şoray Uzun, Marmara Üniversitesi İletişim Bilgileri Fakültesi Radyo-TV Bölümü'nden mezun oldu. Bir döneme damga vuran Kaygısızlar dizisinde rol aldı. Ersen ve Dadaşların 1988'de çıkardığı albümde yer alan Bekle Sevgilim Yaz Gelir şarkısına çekilen klipte oynadı. Ayrıca uzun bir süre TRT 1'de yayınlanan dönem dizisi Seksenler adlı dizide Ahmet karakterine hayat verdi. Ayrıca 2013 yılında TRT 1'de yayınlanan Cevap Soruda isimli yarışma programın sunuculuğunu üstlendi. 1999 senesinde, Elçin Uzun ile evlendi. Bu evliliğinden 2 erkek çocuğu dünyaya geldi.

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