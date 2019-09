Sonbahar filmleri ödül sezonu ve Toronto rehberi

Taika Waititi’nin mizah anlayışı herkese uymasa da, film karışık tepkiler alsa da ben “JoJo Rabbit”i çok beğenmiş, birinciliği hak ettiğini etrafımdaki herkesle paylaşmıştım.

İkinci film Noah Baumbach imzalı Netflix filmi “Marriage Story”, üçüncü ise Güney Kore’nin filmi “Parasite” oldu.

Adaptasyondan tarihi hikayelere, komediden biyografi filmlerine bu sene Toronto’da öne çıkan ve bu sonbaharda sinema salonlarını süsleyecek bazı filmleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

◊ Joker: “Comic” kitap kahramanlarının filmleri genellikle gişe filmi olarak algılanır ve görkemli bir Hollywood prömiyerinden sonra vizyona sokulur.

Warner Bros. “Joker”in açılışını prestijli festivallerde yaparak klasik çizgi roman filmlerinden farklı bir yol izledi, gözünün ödül sezonunda olduğunu gösterdi.

Venedik Film Festivali’ndeki başarısından sonra Kuzey Amerika prömiyerini Toronto’da yapan “Joker” festivalin en çok konuşulan filmiydi.

◊ A Beautiful Day in the Neighborhood: Biyografi filmleri, ödül sezonunun ve festivallerin vazgeçilmez filmleridir. Tom Hanks’in başrolünde oynadığı “A Beautiful Day in the Neighborhood” efsane televizyon adamı, yazar, yapımcı, besteci, sunucu Fred Rogers ve ödüllü gazeteci Tom Junod arasındaki arkadaşlığı anlatıyor.

Rogers’ın biyografisini yazmayı pek de istemeyerek kabul eden Junod’un gözünden anlatılan hikaye, iki Oscar ödüllü Hanks’e 18 yıl aradan sonra yeniden Oscar adaylığı getirebilir.

◊ Judy: Diğer bir biyografi filmi “Judy”, unutulmaz şarkıcı ve oyuncu Judy Garland’ın hayatını anlatıyor. Garland’ı Renee Zellweger canlandırıyor. 2004’te “Cold Mountain” ile Oscar kazanan Zellweger, 15 yıl aradan sonra Oscar adaylığına yine çok yakın.

◊ Hustlers: Sinema, televizyon, müzik, dans... Eğlence dünyasının en çalışkan kadınlarından Jennifer Lopez’in hayali sonunda gerçekleşecek galiba...

“Hustlers”ı Toronto’ya gitmeden önce Los Angeles’ta izledim. Filme giderken yine hiç tarzım olmayan bir JLo filmidir kesin diye isteksizdim. Ama yanılmışım...

Filmi beğendim... “Hustlers”taki performansı ile kariyerinin belki de en iyi eleştirilerini alan Lopez, ilk Oscar adaylığını kazanırsa hiç şaşırmayın.

Festivalde öne çıkan diğer yapımlar

◊ Nicole Kidman’ın başrol oynadığı “The Goldfinch”...

◊ Jamie Foxx ve Michael B. Jordan’ın başrolleri paylaştığı, gerçek bir hikayeden beyazperdeye aktarılan “Just Mercy”...

◊ Edward Norton’un yazıp yönettiği ve oynadığı “Motherless Brooklyn”... Bruce Willis, Willem Dafoe ve Alec Baldwin de filmin kadrosunda...

◊ Matt Damon ve Christian Bale’li “Ford v Ferrari”...

◊ Pedro Almodovar’ın Antonio Banderas’a Cannes’da en iyi erkek oyuncu ödülünü getiren en kişisel filmi... Yönetmenin hayatında iz bırakan olayları anlatan “Pain and Glory” ilgi gören yapımlar arasındaydı...

Festivalde çok ses getirmese de listenize eklemeniz gereken iki filmden daha bahsedeceğim:

Birincisi “Waves”... Trey Edward Shults’un yönettiği gerçeküstü, duygusal bir hikaye...

Diğeri ise Adam Sandler’ın son filmi “Uncut Gems”... Bu karmaşık cinayet draması da aklınızda bulunsun derim.

Festivalin tek Türk filmi “Bina” prömiyerini festivalin keşif bölümünde yaptı. Orçun Behram imzalı filme ilgi olması beni sevindirdi. Gösterildiği salon doluydu...

Netflix, Oscar yarışından vazgeçmiyor





Stephen Spielberg “Dijital platformlarda yer alan filmler Oscar’a değil Emmy’ye aday olmalı” dese de Netflix eleştirilere kulak asmadan yoluna devam ediyor.

Geçen yıl “Roma” ile diziler dışında sinemada da iddialı olduğunu kanıtlayan Netflix, bu sene ödül sezonuna ve sonbahar ekranına iddialı giriyor.

Noah Baumbach’ın yönettiği, Adam Driver ile Scarlett Johansson’un rol aldığı “Marriage Story”... Filmin Oscar adaylığı alması yüksek ihtimal... Baumbach, filmde aile dramasını muhteşem işlemiş...Steven Soderbergh’in Meryl Streep, Gary Oldman ve Antonio Banderas’lı “The Laundromat”ı... Anthony Hopkins ve Jonathan Pryce’ın başrollerini paylaştığı “The Two Popes”... Eddie Murphy’yi uzun aradan sonra oyunculuğa döndüren, komedyen Rudy Ray Moore’un biyografisi “Dolemite Is My Name” Toronto’da prömiyerlerini yapan Netflix yapımları oldu.

Netflix diğer önemli yapımı “The Irishman”in prömiyerini New York Film Festivali’ne sakladı.

Martin Scorsese filmlerinin klasik kadrosu Al Pacino, Robert De Niro ve Joe Pesci “Irishman”de yeniden bir araya geliyor.

Anons edildiği ilk günden beri merakla beklediğim tek film diyebilirim.

Güney Kore’nin ilk Oscar heyecanı

Yabancı film kategorisinde herkesin dilinde aynı film var; bu sene Cannes’da büyük ödül kazanan “Parasite”... “Okja”dan tanıdığımız ünlü yönetmen Bong Joon-ho’nun filmi. Güney Kore’nin Oscar’a yolladığı 31’inci film. Şimdiye kadar hiç Oscar adaylığı kazanamamışlar. Sadece geçen sene “Burning” ile 9 filmlik kısa listeye girebilmişler. “Parasite” ekibi Oscar için sıkı bir kampanya yürütüyor.