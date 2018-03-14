Sinem Akay son tasarımını arkadaşı Mina için yaptı

Ailesinin işi gereği denim tekstile hakim olan Sinem Akay, Casa Di Denim markasını kurmuştu. Kendi markası için çok emek veren Akay, en son Boat Show fuarına katılmıştı. Daha birçok kermese katılan Sinem Akay, ÇABA Derneği'ne geçtiğimiz sene yaptığı katkılarla da adından söz ettirmişti.
Annesi haberi Amerika’da aldı
Sinem Akay'ın bu kötü haberini annesi Amerika'dayken aldı. Babası ise Sinem Akay'ın kızkardeşi Seda Akay'la birlikteyken İstanbul'da aldı. Ölüm haberini alan aile yıkıldı.
Sinem Akay'ın yakın dostları haberi aldıkları andan itibaren Akay Ailesi'ni yalnız bırakmadı.
Son tasarımını arkadaşı Mina için yaptı
Sinem, en son Mina Başaran'ın bekarlığa vedası için özel bir kot ceket tasarlamıştı. Ve uçağa binmeden çekildikleri fotoğrafta hepsinin üzerinde o kot ceket vardı.
Yazın evleneceği yazılan Sinem Akay'ın hayatında kimse yoktu.
1984 doğumlu olan Akay, orta öğrenimini İtalyan Orta, liseyi Saint Joseph, ünivesiteyi de Floransa’daki Polimoda’da Moda ve Pazarlama alanında bitirdi. Aile işlerinden olan Erak Giyim gibi kuruluşlarda da görev yapan Akay, son olarak “Casa Di Denim” adını verdiği kendi markasını oluşturmuştu.
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