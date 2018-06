Son gün 30 Haziran

Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağatay Ulusoy’dan Burak Özçivit’e, Deniz Akkaya’dan Tuğba Melis Türk’e sanat ve moda dünyasına çok sayıda isim kazandıran Best Model of Turkey’de yeni maraton başlıyor.



Yarışmaya başvurular kısa süre önce başladı. Ekran ve podyumların yeni yıldızı olmak isteyen gençler, 30 Haziran’a kadar başvuruda bulunabilecek.



Aralarından titizlikle seçilecek olan manken adayları, ilk kez 11 Temmuz’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde jüri karşısına çıkacak. Yarı final, 17 Temmuz’da Sudatur Gemisi’nde düzenlenecek deniz partisinde yapılacak. Boğaz turu yapacak gemide düzenlenecek defilede adaylar, mayolarla jüri önünde yürüyecek.



Doğu illerinden yoğun ilgi var

Best Model Organizasyon Komitesi, bu yıl yarışmaya Doğu illerinden de çok sayıda başvuru yapıldığını açıkladı: “Şırnak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Erzincan gibi pek çok Doğu ilinden başvurular yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanından yarışmaya muazzam bir ilgi var.”



Dönüşümüz muhteşem olacak

Geçen yıl Paris’te 30’uncusu yapılan Best Model of the World Yarışması’nın ardından Erkan Özerman, “Türkiye’ye dönüşümüz muhteşem olacak” demişti. Ünlü organizatör, Best Model yarışmasının bu yıl da podyum ve ekranlara yeni yıldızlar kazandıracağını söyledi.