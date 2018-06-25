Son gün 30 Haziran

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Magazin
25.06.2018 - 14:11, Son Güncelleme:

Son gün 30 Haziran

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Son gün 30 Haziran

Binlerce gencin rüyalarını gerçekleştiren Best Model of Turkey yarışmasına başvurular başladı. Son başvuru tarihi 30 Haziran.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kenan İmirzalıoğlu’na, Çağatay Ulusoy’dan Burak Özçivit’e, Deniz Akkaya’dan Tuğba Melis Türk’e sanat ve moda dünyasına çok sayıda isim kazandıran Best Model of Turkey’de yeni maraton başlıyor.

Son gün 30 Haziran

Yarışmaya başvurular kısa süre önce başladı. Ekran ve podyumların yeni yıldızı olmak isteyen gençler, 30 Haziran’a kadar başvuruda bulunabilecek.
Son gün 30 Haziran

Aralarından titizlikle seçilecek olan manken adayları, ilk kez 11 Temmuz’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde jüri karşısına çıkacak. Yarı final, 17 Temmuz’da Sudatur Gemisi’nde düzenlenecek deniz partisinde yapılacak. Boğaz turu yapacak gemide düzenlenecek defilede adaylar, mayolarla jüri önünde yürüyecek.
Son gün 30 Haziran

Doğu illerinden yoğun ilgi var
Best Model Organizasyon Komitesi, bu yıl yarışmaya Doğu illerinden de çok sayıda başvuru yapıldığını açıkladı: “Şırnak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Erzincan gibi pek çok Doğu ilinden başvurular yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanından yarışmaya muazzam bir ilgi var.”
Son gün 30 Haziran

Dönüşümüz muhteşem olacak
Geçen yıl Paris’te 30’uncusu yapılan Best Model of the World Yarışması’nın ardından Erkan Özerman, “Türkiye’ye dönüşümüz muhteşem olacak” demişti. Ünlü organizatör, Best Model yarışmasının bu yıl da podyum ve ekranlara yeni yıldızlar kazandıracağını söyledi.

 

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