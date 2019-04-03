Yavuz Bingöl'ün sağlık durumu nasıl
Yavuz Bingöl korkuttu! Önceki gün Bağcılar Medipol Mega Hastanesi'ne kaldırılan ünlü türkücünün kalp damarlarında daralma olduğu tespit edildi.
Ünlü türkücü Yavuz Bingöl önceki gün rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından doktorlar Yavuz Bingöl'ün anjiyo olmasına karar verdi. Hemen operasyona alınan Bingöl’ün kalbine anjiyo yapılıp, dört tane stent takıldı.
Operasyon sonrası bugün hastaneden ayrılan ünlü türkücü şu açıklamayı yaptı ;” Damarlarda daralma varmış doktorlar müdahale ettiler sağ olsunlar. Dört tane stent takıldı. Üç, dört ay önce EKG temiz çıkmıştı. Anjiyo yapılması gerekiyordu ertelemiştim. Üç, dört damarda tıkanma olduğu için gerçek anjiyoya başladılar. Sigarayı bıraktım.”
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