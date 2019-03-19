Usta oyuncu Ümit Yesin hayatını kaybetti
Birçok dizi ve sinema filminde rol alan usta oyuncu Ümit Yesin 65 yaşında hayatını kaybetti.
Acı haberi rol arkadaşı Mustafa Avkıran sosyal medya hesabından duyurdu: İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş... Çok sevdim seni be benim Ümit abim... Devrin daim olsun!
DOSTLARI YASTA
En sonra Yeni Gelin dizisinde rol alan Ümit Yesin’in vefatı dostlarını yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler, usta oyuncunun ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi;
JESSICA MAY
Senden öğrendiğim o kadar çok şey var ki… O kadar çok hikayen hatıra kaldı ki bende. Seni çok özleyeceğim pamuk dedem. Allah rahmet eylesin
RENAN BİLEK
Güzel insan, canım ağabeyim… Seni çok özleyeceğiz
ONUR BAYTAN
Şimdi kim bana kızacak, bağıracak? Yürüyen ... diyecek. Seni çok seviyorum ustam. Yattığın yerde çok huzurlu ol
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