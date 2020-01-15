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Haber Giriş: 15.01.2020 - 12:59,Son Güncelleme:/

Usta oyuncu Recep Aktuğ son yolculuğuna uğurlandı

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr

Uzun zamandır KOAH tedavisi gören oyuncu ve müzsiyen Recep Aktuğ 66 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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  • Recep Aktuğa veda
  • Recep Aktuğa veda
  • Recep Aktuğa veda
  • Recep Aktuğa veda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

'Aşk-ı Memnu' dizisinin efsane karakterlerinden 'Hilmi Bey'i Recep Aktuğ dün hayatını kaybetti. Usta oyuncu bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

DOSTLARINDAN RECEP AKTUĞ'A SON GÖREV

Birçok başarılı projede yer alan usta oyuncuyu son yolculuğunda dostları yalnız bırakmadı. 

Recep Aktuğ kimdir ve kaç yaşındadır Recep Aktuğ hangi dizilerde oynadı
Recep Aktuğ kimdir ve kaç yaşındadır? Recep Aktuğ hangi dizilerde oynadı?

 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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