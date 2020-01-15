Haber Giriş: 15.01.2020 - 12:59,
Usta oyuncu Recep Aktuğ son yolculuğuna uğurlandı
Uzun zamandır KOAH tedavisi gören oyuncu ve müzsiyen Recep Aktuğ 66 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlandı.
'Aşk-ı Memnu' dizisinin efsane karakterlerinden 'Hilmi Bey'i Recep Aktuğ dün hayatını kaybetti. Usta oyuncu bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
DOSTLARINDAN RECEP AKTUĞ'A SON GÖREV
Birçok başarılı projede yer alan usta oyuncuyu son yolculuğunda dostları yalnız bırakmadı.
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