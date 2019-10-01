Son dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncu dizideki rolünde de canlandırdığı karakteri bir süre hasta olarak oynamıştı. Tarık Ünlüoğlu, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizi de Ünal Kaplan karakterini canlandırmıştı.
Sevenlerini korkutan Tarık Ünlüoğlu, diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bir süredir hastanede tedavi altında olan ünlü oyuncudan bugün kötü haber geldi. Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti.
"SANAT CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"
Sanatçının vefatına ilişkin Twitter üzerinden açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu Tarık Ünlüoğlu’nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
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