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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Hurriyet.com.tr
03.12.2018 - 20:13, Son Güncelleme:

Son dakika... Sıla - Ahmet Kural davasında yeni gelişme

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Şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki şiddet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. İkili arasındaki kavgayı yan binadan duyduğunu iddia eden tanıkla ilgili 'yalancı tanıklık' yapmak suçundan suç duyurusunda bulunuldu. Gerekçe olarak da üniversiteden alınan ses analizi gösterildi.

AHMET KURAL O TANIKTAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Şarkıcı Sıla Ahmet Kural'ın evinde dakikalarca dayak yediğini iddia edip, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Sıla'nın avukatı kavga esnasında yan binada bulunan yaşı küçük bir kızı da dosyada tanık olarak göstermişti. İddiaya göre, tanık Sıla ile Ahmet Kural arasındaki kavgaya kulak misafiri olmuştu.

İŞTE O RAPOR

Buket Aydın'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'da, şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki şiddet soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme daha ekrana getirildi. Ahmet Kural'ın avukatı, Sıla ile yaşanan kavganın şahidi olduğu iddia edilen tanıktan şikayetçi oldu ve 'yalancı tanıklık'tan yargılanmasını istedi. Gerekçe olarak da Yıldız Teknik Üniversitesi'nden alınan ses analizi raporunu sundu.

Son dakika... Sıla - Ahmet Kural davasında yeni gelişme

 Kural'ın avukatı suç duyurusunda o tanığın yalan söylediğini iddia etti. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne başvurarak, seslerin yan evden ne kadar mesafeye kadar duyulabilecğinin tespitinin yapılmasını istedi. 

Son dakika... Sıla - Ahmet Kural davasında yeni gelişme

Uzman ekip, hem gündüz hem gece hem de kavganın yaşandığı iddia edilen saatlerde Kural'ın evinde incelemelerde bulundu.

Son dakika... Sıla - Ahmet Kural davasında yeni gelişme

"SESLER 4,9 METRE SONRA DUYULMASI MÜMKÜN DEĞİL"

O inceleme sırasında da Ahmet Kural'a analiz için tanığın duyduğu iddia edilen sözler bağırarak ve normal ses tonuyla söyletildi.

Çıkan sonuç ise seslerin yan evden duyulmasının mümkün olmadığı yönündeydi. Çünkü teknik cihazlarla yapılan inceleme sonucunda Kural'ın evi ile tanığın evi arasındaki mesafenin 12,5 metre olduğu belirtildi.

Kural'ın evinden çıkan seslerin ise 4,9 metreden sonra duyulmasının fiziki olarak duyulmasının mümkün olmadığı belirtildi. O rapor suç duyurusu ile birlikte savcılığa belirtildi.

Son dakika... Sıla - Ahmet Kural davasında yeni gelişme

Haberin ardından Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın şu açıklamaları yaptı:

Şimdi bu noktada birkaç cümle etmek gerekiyor. Kanal D her kavgada her polemikte olduğu gibi Sıla-Ahmet Kural kavgasında da taraf değil. Taraf olması da mümkün değil

Olayın kamuoyuna yansımasından sonra Kanal D Haber, tarafsız haber ilkesi gereği olayın tüm boyutlarını ekrana getirdi. Her iki tarafa da söz hakkı verdi.

Ama bazı çevreler kendi geçmişlerine bakmadan Kanal D Haber'i suçlayan yazılar yazdılar. Asılsız ithamlarda bulundular. Cuma günü ekrana getirdiğimiz haberde yer alan görüntülerin olaydan sonra çekildiği bizzat Sıla tarafından doğrulandı. O görüntülere Kanal D Haber'in müdahale ettiği ve buzladığı kesinlikle yalandır. Bir kez daha altını çizerek söylüyoruz; Kanal D Haber sloganımızda olduğu gibi sadece habercilik yapmaktadır. Bazı kesimlerin yanlış yönlendirmeleriyle yaptığı ithamları da ciddiye almamaktadır. Nokta.

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