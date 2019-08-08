Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşandı!
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, Beykoz Adliyesi'ne geldi. Çiftin 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitti.
Uzun zamandır ayrılacakları konuşulan Serdar Ortaç ve 2014 yılında evlendiği model Chloe Loughnan anlaşmalı olarak boşandı.
5 DAKİKADA BİTTİ
Çiftin 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitti. Adliyeden kol kola çıkan Serdar Ortaç ile Chloe Lougnan kısa bir açıklama yaptı.
Serdar Ortaç "Yütüremedik evliliğimizi, olmadı... Karşılıklı anlaştık, anlaşarak boşandık." dedi.
Chloe Loughnan ise "Severek evlendim, severek boşandım. Onu çok seviyorum, her zaman seveceğim. Maalesef olmadı." demekle yetindi.
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