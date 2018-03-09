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Son dakika... RTÜK, Seda Sayan'ın sözlerine en ağır cezayı verdi

Programında "Sperm bankasından çocuk sahibi olur musunuz?" sorusunu cevaplayan eski manken Ece Gürsel'e "Kız yazık, ne inşaat işçileri var! Günah, onlar insan değil mi? Doğurmak için ne bekliyorsun? Adamın genleri uygun, güzel adam, iyi adam, sırım gibi maşallah! Tuttuğunu koparıyor! Yap çocuğu, ne var!’ İnşaatlara git" demişti. Sayan'a tüm Türkiye'den tepki yağdı. Sayan'ın sözleri üzerine RTÜK de harekete geçti ve "Seda Sayan'la" isimli programda inşaat işçilerine yönelik tepki çeken sözler için kanala 5 kez program durdurma cezası verdi. Sayan'ın inşaat işçilerini hedef alan sözleri nedeniyle İnşaat İşçileri Sendikası ve vatandaşlardan RTÜK'e son birkaç günde 400'ün üzerinde şikayetin ulaştığı öğrenildi.

AA
09.03.2018 - 13:30 | Son Güncelleme :

RTÜK'ün bugün gerçekleştirilen toplantısında, Show TV'de 5 Mart'ta yayınlanan "Seda Sayan'la" programında sunucu Seda Sayan'ın kamuoyunun tepkisini çeken inşaat işçilerine yönelik ifadeleri ele alındı.

'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'Manken Ece Gürsel, dün Seda Sayan'ın kendi adını taşıyan programına konuk oldu. Keyifli başlayan program ilerleyen dakikalarda ilginç bir sohbete sahne oldu. Bilal Özcan, Ece Gürsel'e "Sperm bankasından hamile kalmak ister misin?" diye sordu. Ece Gürsel ise Özcan'a bu konuyu annesiyle de konuştuğunu belirterek "Annem koca adayı çıkmadı. Hiçbir şey de kalmadı. Öyle bir şey yaparız demişti." yanıtını verdi. Bu sırada söze giren Seda Sayan'ın Ece Gürsel'e verdiği tavsiye ise şaşırttı: "Kız yazık ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Kız siz ne bekliyosunuz doğurmak için. Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var? "
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Üst Kurul, söz konusu yayında programın konuğu manken Ece Gürsel'in sperm bankasından çocuk sahibi olmak konusundaki ifadeleri üzerine, Sayan'ın "Ne gerek var inşaat işçileri var ya" sözleri nedeniyle kanala en üst seviyeden ceza olan 5 kez program durdurma müeyyidesinin uygulanmasına karar verdi.

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Ceza, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünün ihlal edilmesi sebebiyle uygulandı.

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RTÜK'e şikayet yağmuru

Öte yandan Seda Sayan'ın inşaat işçilerine yönelik sözleri için hem İnşaat İşçileri Sendikası hem de vatandaşlardan RTÜK'e son birkaç günde yüzlerce şikayetin ulaştığı öğrenildi. Üst Kurul, bu kapsamda 400'ün üzerinde şikayet aldı.

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Programın 5 Mart'ta yayınlanan programının konuklarından yorumcu Bilal Özcan, manken Ece Gürsel'e "Sperm bankasından hamile kalmak ister misin?" diye sormuş, Gürsel de bunun üzerine konuyu annesiyle de konuştuğunu belirterek, "Annem koca adayı çıkmadı. Hiçbir şey de kalmadı. Öyle bir şey yaparız demişti." yanıtını vermişti.

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Bu sırada söze giren Sayan, "Kız yazık ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Kız siz ne bekliyorsunuz doğurmak için. Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli, yap çocuğu ne var?" diye konuşmuştu.

Sayan'ın bu sözleri kamuoyunun büyük tepkisine neden olmuş, İnşaat İşçileri Sendikası da bu ifadeleri kınayan bir açıklama yapmıştı.

Etiketler: Seda Sayan , Ece Gürsel , RTÜK , inşaat , son dakika , Bilal Özcan
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