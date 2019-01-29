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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.01.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Eski eşini adliyede yalnız bırakmadı!

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Eski eşini adliyede yalnız bırakmadı!

Bursa’da oğlu ile birlikte Uludağ’da tatil yaptığı sırada alacaklıların şikayeti üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan ünlü iş adamı Sinan Serter’i eski eşi Özlem Yıldız adliyede yalnız bırakmadı. Haberi alan Özlem Yıldız İstanbul’dan Bursa’ya gelerek önce oğlu Demir’i aldı ardından Bursa Adliyesine koştu.

İş dünyasının ünlü ismi ve sunucu Özlem Yıldız’ın eski eşi Sinan Serter oğlu Demir ile birlikte Uludağ’da tatil yaptığı sırada alacaklılarının şikayetleri üzerine jandarma ekipleri tarafından oğlunun gözleri önünde gözaltına alındı. 

Eski eşinin gözaltına alındığı haberini alan Özlem Yıldız İstanbul’dan Bursa’ya gelerek oğlu Demir’i yalnız bırakmadı.

Ünlü sunucu Yıldız, oğlunun ardından soluğu Bursa Adliyesinde aldı. Eski eşini yalnız bırakmayan ve gelişmeleri bizzat yerinde takip eden Yıldız, şimdilerde oğlu Demir’le birlikte Uludağ tatiline devam ediyor.

Eski eşini adliyede yalnız bırakmadı


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