Usta oyuncu Turgut Arseven hayatını kaybetti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriUsta oyuncu Turgut Arseven hayatını kaybetti
GeriMagazin Usta oyuncu Turgut Arseven hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
01.02.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Usta oyuncu Turgut Arseven hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Usta oyuncu Turgut Arseven hayatını kaybetti

Usta tiyatrocu ve sinema sanatçısı Turgut Arseven hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 72 yaşındaki usta oyuncunun vefat ettiğini duyurdu.

Turgut Arseven’in cenaze töreni, 2 Şubat 2019 Cumartesi saat 11.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecek. Sanatçı, törenin ardından Şişli Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Usta oyuncu Turgut Arseven hayatını kaybetti

Turgut Arseven kimdir?
1947 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Şehir Tiyatroları sanatçısı Şakir Arseven, ağabeyi Şehir Tiyatroları oyuncularından Atacan Arseven’dir. Turgut Arseven sahneye ilk kez 1963 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda çıktı. Uzun yıllar Çocuk Tiyatrosu bölümünde Ferih Egemen’in yardımcılığını yaptı.

Tiyatro Oyunları

Bir Varmış Bir Yokmuş, Cyrano De Bergerac, Mavi Yapraklı Ev, Umut Çeşmesi, Nuh’un Gemisi, Bir Kavuk Devrildi, Yarısı, Trampacılar, Kocadağlar Ağası, Yakut Balık, Köşebaşı, Anna Karenina, Buzlar Çözülmeden, Tehlikeli Güvercin, İvanov, Taş Bademleri, Köse İle Ese, Scapen’in Dolapları, Bir Ziyaret, Gülnihal, Hamlet, Coriolanus, Kurt, Topuzlu, Mürai, 3. Selim (Kılıç ve Ney), Bir Kızılderili Efsanesi, Taziye, Vişne Bahçesi, Katharina Blum’un Çiğnenen Onuru, Sarıpınar 1914, IV. Murat, Beni Dünya Kadar Sev, Balıkesir Muhasebecisi, Gönlümdeki Osman Hamdi Bey, Pamuk Prenses ve Yedi Cüce, Antonius Ve Kleopatra, Gazete Gazete, Cem Sultan, Diğerlerinin Adı Ali (Korku Ruhu Kemirir), Sokağa Çıkma Yasağı, Düş ve Klarnet, Üç Kız Kardeş, Kuşlar, Cem Sultan, Sokağa Çıkma Yasağı, Hırçın Kız, Beni Dünya Kadar Sev.

Usta oyuncu Turgut Arseven hayatını kaybetti


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Ödülünü alan sevişmeye koşuyor' demişti! Demet'ten cevap geldi

Sadece göz rengi aynı kaldı! Onu tanıdınız mı?

'O klipten para almadım'

Usta oyuncu hayatını kaybetti