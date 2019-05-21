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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
21.05.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Polisleri darp ettiği iddia edilmişti... Oyuncu Özgün Aydın'a istenilen ceza belli oldu

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Polisleri darp ettiği iddia edilmişti... Oyuncu Özgün Aydın'a istenilen ceza belli oldu

Bir kavgaya karıştığı sırada olay yerine gelen polislere hakarette bulunup darp ettiği öne sürülen oyuncu Özgün Aydın hakkında, "tehdit", "hakaret", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özgün Aydın'ın 11 Ocak 2019 tarihinde Kadıköy'de bir kavgaya karıştığı, kavga nedeni ile olay yerine gelen polis memurlarına hakaret ettiği belirtiliyor. 

YUMRUKLAMIŞ, TEKME ATMIŞ, KÜFÜR ETMİŞ
Özgün Aydın'ın üstünü polislere aratmadığı kaydedilen iddianamede, kelepçe takmak isteyen polislere, "Sen kimsin lan. Bana kelepçe takamazsın" dediği, kelepçe takıldığı sırada polis memuru olan müşteki T.Ö.'ye yumruk attığı, elindeki telefona tekme attığı, yere düşen telefonu almaya çalışırken de yüzüne tekme attığı, hakaretler ve tehditler savurduğu belirtildi.

ÜÇ POLİS MEMURU MÜŞTEKİ
Özgün Aydın'ın, ekip otosundayken de polis memurlarına hakaret ettiği ifade edildi. Özgün Aydın'ın arkadaşları olan diğer şüpheliler Elif Çelikcan ve Tamer Yurtbaşı'nın da görevini yapan polislere zincirleme şeklinde hakaret ettiği kaydedildi.

19 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
Polis memurları T.Ö., O.K. ve O.B.'nin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Özgün Aydın'ın "kamu görevlisine karşı zincirleme şeklinde alenen hakaret" suçundan 3 kez, "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 2 kez, "kamu görevlisini tehdit" suçundan 2 kez olmak üzere toplam 5 yıl 5 aydan 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. 

İKİ ARKADAŞINA DA DAVA AÇILDI
Diğer şüpheliler Tamer Yurtbaşı ve Elif Çelikcan için, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası ilce cezalandırılması istendi. 

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi. 

Ünlü oyuncu Özgün Aydın'a taksi şoförüne darp iddiasıyla gözaltı
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Polisleri darp ettiği iddia edilmişti... Oyuncu Özgün Aydın'a istenilen ceza belli oldu

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