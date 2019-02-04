Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmini kaç kişi izledi?
1 Şubat'ta vizyona giren Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi büyük ilgi gördü. Film üç günde 923.663 kişi tarafından izlendi.
Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral'ın yer aldığı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı 1 Şubat'ta vizyona girdi. Merakla beklenen filmin gişe rakamları belli oldu.
Yılmaz Erdoğan'ın yazıp, yönettiği ve önemli rollerinden birini üstlendiği Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi 923.663 kişi tarafından izlendi. 1400 salonda gösterime giren film üç günde 15.020.690 TL hasılat elde etti.
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