"Şarkıcıyım aylık gelirim bin lira" Arda Turan-Berkay Şahin duruşmasında şaşırtan sözler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri"Şarkıcıyım aylık gelirim bin lira" Arda Turan-Berkay Şahin duruşmasında şaşırtan sözler
GeriMagazin "Şarkıcıyım aylık gelirim bin lira" Arda Turan-Berkay Şahin duruşmasında şaşırtan sözler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    15
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Özden ATİK (DHA)
30.01.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

"Şarkıcıyım aylık gelirim bin lira" Arda Turan-Berkay Şahin duruşmasında şaşırtan sözler

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    15
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin ilk duruşma başladı. Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddederek savunmasını sordu.

12
  • Adliyeye geldiler
  • Adliyeye geldiler
  • Adliyeye geldiler
  • Adliyeye geldiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ARALARINA GÜVENLİK GÖREVLİSİ OTURDU
İstanbul Adalet Sarayı’ndaki İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Arda Turan ile Berkay’ın arasına adliyenin özel güvenlik görevlisi oturdu. Arda Turan’ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Mahkeme Arda Turan’ın talebini reddetti

"AYLIK GELİRİM BİN LİRA"
Kimlik tespitinde Arda Turan, "Profesyonel sporcuyum. Aylık gelirim 300 bin Euro" dedi. Berkay ise, "Şarkıcıyım aylık gelirim bin lira" diye konuştu.
"ÖZÜR DİLEYECEK"
Berkay savunmasına, "Arda Turan hatasını kabul edecek özür dileyecek" şeklinde konuştu. "Kendisi yeni baba oldu, ben çocuğundan bir saat bile ayrı kalmasını istemem" diyen Berkay, "Yaptığı terbiyesizliği kabul edecek" ifadesini kullandı.

"SİLAHI EVDEN ALMADIM, ARABADAYDI"
Berkay Şahin’in avukatı Arda Turan’a "Bir çiçek yerine neden silahla gittiniz?" diye sordu. Arda Turan ise " Haklısınız. Silahla gitmem doğru değildi. Sabah saat 05.00’dı. Samimiyeti göstermek için öyle yaptım aile hassas bir konu benim için. Silahı evden almadım, arabadaydı. Özel bir çaba yoktu, silahı almak için" diye cevap verdi.
Bu arada Berkay olay gecesi Arda Turan’ın ensesini nasıl tuttuğunu özel güvenlik görevlisi üzerinde gösterdi.

"DAVAYA KONU SÖZLERİ ÖZLEM’E SÖYLEMEDİM"
Arda Turan ise "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Berkay’ın eşi ve ailesiyle ilgili böyle bir şeyin içinde olmadım. Konuşma sırasında Berkay bana ’y...’ dedi şikayetçiyim. Davaya konu sözleri Özlem’e söylemedim" dedi

"ALLAHIN HUZURUNDA HERKES HESAP VERECEK"
Bunun üzerine Berkay Şahin’in avukatı, "Özlem hanımı tanımadığınız söylediniz. Sizce neden böyle bir iftira atsın?" diye sordu.
Arda Turan söz alarak "Başkalarının hayatları nasıl ilerler ben bilemem. Onun cevabı müvekkillerinize sorun" dedi.
Özlem Şahin de " Olay gecesi Arda Turan, ’Çok güzelsin. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım’ dedi . Arda Turan alkollüydü. Oradan uzaklaştım. Ben kimseye iftira atmadım. Benim bir çocuğum var, biri de karnımda. Allahın huzurunda herkes hesap verecek, şikayetçiyim" ifadesini kullandı.

 

 

Berkay, İstanbul Adliyesi'ne geldiEmirgan’da bir gece kulübünde çıkan tartışmada şarkıcı Berkay’a kafa atarak burnunu kıran, daha sonra gittiği hastanede silah çekip ateş açan futbolcu Arda Turan adliyede. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 12.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak olan Arda Turan sabah erken saatte avukatıyla birlikte adliyeye geldi.
daha fazla video için
Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    15
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika: Necati Şaşmaz ile 7 yıllık eşi Nagehan Şaşmaz boşanıyor

Leyla Bilginel otostop ile Uzakdoğu'yu geziyor

Arda Turan adliyede

'Ödülünü alan sevişmeye koşuyor'