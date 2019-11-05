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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.11.2019 - 00:13, Son Güncelleme:

Norm Ender’e şok! Şarkısı kaldırıldı

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Norm Ender’e şok! Şarkısı kaldırıldı

Müzik piyasasına geri dönen ve büyük ses getiren ünlü rapçi Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mekanın Sahibi ile ilgili çalıntı iddialarının ardından Spotify da Norm Ender’in milyonlarca kez dinlenen şarkısını listeden kaldırdı.

Ünlü rapçi Norm Ender müzik piyasasına  "Mekanın Sahibi" isimli şarkısıyla hızlı bir dönüş yapmıştı. Şarkı piyasaya çıktıktan sonra eleştirdiği rapçilerle uzun süre polemik yaşanmış ve gündem yaratmıştı. Şarkıyla ilgili son zamanlarda çalıntı iddiaları ortaya atılmıştı. 

Tüm bu gelişmelerin ardından Spotify'dan şarkının kalktığı görüldü.

Norm Ender’e şok Şarkısı kaldırıldı

MEKANIN SAHİBİ ÇALINTI MI?

Youtube'da 100 milyondan izlenen şarkıdaki melodinin, Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway'in  "Work My Move" adlı parçasına benzediği ileri sürülmüştü.

Online müzik platformu Spotify da şarkıyı listesinden kaldırdı. 

NORM ENDER KİMDİR?

Ender Eroğlu veya bilinen sahne adıyla Norm Ender, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir Bornova’da doğdu. 10 yaşlarında Cartel müzik grubu sayesinde rap müziği ile tanışan Norm Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lisede eğitimine son verdi. 2001 yılında yazdığı rap şarkılarının arkadaş çevresi tarafından sevilmesi nedeniyle rap yapmaya başladı. Atv televizyon kanalında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı.

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