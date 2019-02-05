Müzisyen Nesrin Obalı hayatını kaybetti
Söz yazarı, besteci ve şarkıcı Nesrin Obalı hayatını kaybetti.
Yaptığı bestelerle adını geniş kitlelere duyuran Nesrin Obalı, bu sabah hayatını kaybetti.
Acı haberi Nesrin Obalı'nın kardeşi duyurdu; Ben Nesrin Obalı'nın kardeşiyim. Bugün sabaha karşı saat 04.00'te vefat etmiştir. Gelmek isteyenler cenaze namazı, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip kılınacaktır.'
Nesrin Obalı uzun zamandır kanserle mücadele ediyordu.
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