Son dakika... Miss Turkey 2018 birincisi belli oldu
2018 Türkiye Güzeli belli oldu. 20 adayın finale kaldığı yarışmada birinci 19 yaşındaki Şevval Şahin oldu. Tara Madelein De Vries ikinci; Roda Irmak Kalkan üçüncü seçildi.
Bu yıl Hilton Hotel'de gerçekleştirilen Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Yarışmayı, 1999 doğumlu Şevval Şahin kazandı.
Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.
ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?
Halihazırda mankenlik yapan Sevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.
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