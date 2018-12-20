Son dakika: Mehmet Ali Erbil konuşmaya başladı! İlk isteği bu oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil telefonla bağladı. Yeşim Erbil canlı yayında abisinin yavaş yavaş konuşmaya başladığını açıkladı.

İşte Yeşim Erbil’in açıklamaları...

Doktorlar son üç, dört gündür, cihaza bağlama gereği duymadılar, yoğun bakımda hala ama solunum cihazından ayrıldı diyebiliriz. Bundan sonraki süreç iyileşme... Daha yolumuz var ama yaşam fonksiyonlarının yerine gelmesi çok sevindirici.

64 gün oldu. O kadar sevenleri dua etti ki bir mucize gerçekleşti. Ne kadar çok seveni varmış. Abim yavaş yavaş atlatacak. Bugünleri görmek bizi çok sevindirdi. Yanına girdik. Çok sınırlı bir şekilde yanına girip çıkıyoruz. Şu an abim konuşuyor, küçük küçük canının çektiği yiyecekleri söylüyor. Canı mantı, köfte, pizza istemiş… Şimdilik aile bireyleri görebiliyor.



Canlı yayında abisinin iyi olduğu müjdesini veren Yeşim Erbil bir açıklama da sosyal medya hesabından yaptı;

HEPİNİZDEN ALLAH RAZI OLSUN.DAHA İYİYİZ ÇOK ŞÜKÜR..

Anlık olumlu ve olumsuz gelişmelerde özellikle bekleyip haber veriyordum sizlere. Abim yoğun bakımda hala ancak solunum cihazından ayrıldı. Boğazındaki aparat kapalı tutuluyor ve o güzel sesini duyuyoruz, bizimle çok net konuşuyor. Minik lokmalarla sevdiği şeyleri yiyor. Yaşama tutundu artık. Daha önce hayati tehlikesi vardı ancak artık yok diyebilirim. İki aylık bu çok zorlu süreçte neler olduğunu tam olarak hatırlamıyor doğal olarak. Bu bence iyi bir şey.

Başımıza bu tarz şeyler geldiğinde refleks olarak hayatta kalma içgüdüsü ile hareket ederiz, daha sonra olanları sorgularız. Uzun süre yatmaya bağlı gelişen kas güçsüzlüğü için de zamana ihtiyacı var. Bu günlere geldik bence hepsi hallolacak inşallah.

Biz çok büyük badirelerden geçtiğimiz için bu gelişmeler karşısında çok mutluyuz ama daha iyileşme için zamana ihtiyaç var. Yani hemen ayağa kalktı eve taburcu oldu gibi bir durum söz konusu değil. Bu ilerlemeleri yaşarken olumsuz bir olay yaşamamak için infeksiyondan korumak gerekiyor. Tüm doktorlarına, hemşire ve yoğun bakım ekibine teşekkür ederiz. Dualarınız abimi yaşama döndürdü, hepinizden Allah razı olsun.