Mehmet Ali Erbil 6 ay sonra ilk kez görüntülendi
Mehmet Ali Erbil evinin banyosunda geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir yoğun bakım sürecinden sonra normal odada hala tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil aylar sonra ilk kez görüntülendi.
Evindeki banyoda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve tedavisini gördüğü kaçış sendromuna yeniden yakalanan Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez görüntülendi.
Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hastanede gözetim altında tutulup, fizik tedavi gören ünlü şovmen, sevgilisi Alisa Nasya ile konuşurken görüntülendi.
SON HALİ MERAK EDİLİYORDU
Geçtiğimiz hafta Emel Sayın, konseri esnasında Mali'yi aramış ve şovmenin aylar sonra ilk kez sesi duyulmuştu.
Tedavi gördüğü süre içerisinde geçmiş anılarına dair fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Erbil'in son hali herkes tarafından merak ediliyordu.
YAPTIĞI CANLI YAYINLA HAYRANLARINI SEVİNDİRDİ
Erbil'i Instagram'dan takip eden kullanıcılar, canlı yayın bildiriminin gelmesiyle heyecana kapıldı.
Ekim ayından bu yana hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Alisa Nasya ile konuşurken görüntülendi. Erbil'in sağlıklı görüntüsü dikkat çekti.
DESTEK MESAJI YAĞDI
Mehmet Ali Erbil'in keyifli ve sempatik hali hayranlarını sevindirirken, ünlü isme destek mesajları yağdı.
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