Itır Esen merak edilenleri anlattı! Acun Ilıcalı ile nasıl tanıştı?

◊ Miss Turkey’ye katılmaya nasıl karar verdin?

- Küçükken hayalim model olmaktı. 9’uncu sınıfa giderken, 14-15 yaşlarımda modelliğe başladım. Miss Turkey prestijli bir yarışma olduğu için o yaşlardan itibaren katılma isteğim vardı.

18 yaşıma girince hemen yarışmaya başvurdum.

◊ Modelliğe başladığın dönem nerede okuyordun?

- Fenerbahçe Anadolu Lisesi’nde.

◊ Şu an kaç yaşındasın ve nereden eğitim görüyorsun?

- 20 yaşındayım, İstanbul Üniversitesi’nde İngilizce Öğretmenliği okuyorum. İkinci senem Kalmadım. Kalmadığım için iyi bir öğrenci sayılabilirim. Notlarım da çok kötü değil. BA, BB gibi...

◊ Annen ve baban yarışmaya girme isteğini destekledi mi?

- Onlar sağ olsunlar istediğim kariyerde hep bana destek oldular. Hiç önyargılı yaklaşmadılar.

◊ Kaç kardeşsin?

- Tek çocuğum.

◊ Kariyerine model olarak mı devam etmek istiyorsun?

- Evet, modellik severek yaptığım bir iş. Türkiye’de 4-5 senedir modellik yapıyorum, tüm Fashion Week’lerde podyuma çıktım. Kariyerimi daha ileriye taşıyabilmek için yurtdışına açılmak istiyorum.

◊ Halan Itır Esen gibi oyuncu olma isteğin yok mu?

- Bu soruyu çok soruyorlar. Aslında başta düşünmüyordum... Ama aileye bakınca insan etkileniyor. Ailemizde sanatçı çok. Düşünüyor gibiyim yavaş yavaş, bakalım.

◊ Halan dışında ailenizde kim sanatçı?

- Dedem Türk filmlerinin meşhur sesi Hayri Esen... Babaannem de Ayten Esen... Babaannem çok kısa süre oyunculuk yapmış. Dedemle de bir oyunda tanışmışlar, evlenince oyunculuğu bırakmış.



Bulutların üstündeyken bir anda yere düştüm

◊ Güzellik yarışmasında kazanıp daha sonra kaybetmek nasıl bir duygu?

- Çok kötü bir duygu. Açıkçası yıkıcı bir durum. Bulutların üstündeyken bir anda yere düşmek gibi...

Büyük duygu karmaşası yaşadım, çok zor bir dönem geçirdim.

◊ Sonuç olarak güzel ve yeteneklisin. Bunun taçla kanıtlanması bu kadar önemli bir şey mi?

- Sonuçta ben o yarışmaya emek verdim ve kazandım. Ama tacım elimden alındı.

◊ Hülya Avşar’ın tacı da alınıp Dilara Haraçcı’ya verilmişti. Ama şimdi herkes Hülya Avşar’ı tanıyor. Senden de alınıp Aslı Sümen’e verildi ama sen daha çok konuşuldun. Tacı kaybeden daha çok mu konuşuluyor?

- Medyanın daha çok ilgisini çekiyor. Sonuçta her sene birileri taç kazanıyor ama her sene birileri taç kaybetmiyor.

◊ O büyük hayal kırıklığından sonra hayatına nasıl devam ettin?

- O sene, üniversitede ilk senemdi. Tacım alındıktan sonra 1-2 ay moralim bozuldu. Bu yüzden okul ve spora ağırlık verdim.

◊ Hangi sporu yapıyorsun?

- Şu an pilates yapıyorum. Daha önce voleybol oynadım ve kürek çektim. Ama modelliği başlayınca bıraktım. Çünkü modellik yaparken spora lisanslı olarak devam etmek çok zor olurdu.

Ben küçüklük hayalimi tercih ettim.



Siyasi bir amacım yoktu

◊ O olay tweet’le ilgili ne diyeceksin?

- Tekrar tekrar söylemekte, altını çizmekte yarar var. Asla siyasi bir amacı olmayan densiz bir şakaydı. Bizim kuşağın espri anlayışı bazen böyle kayalara toslamamıza neden olabiliyor. Bu talihsiz olaydan ben şahsen çok şey öğrendim. Bunların başında da toplumun değerleri üzerine espri yapmamak geliyor.

◊ Genç yaşta sosyal medyada böyle bir tepkiyi göğüslemek zor olmadı mı?

- Kolay değildi ama o tweet’le ilgili daha önce de özür diledim. Asla kimseyi incitmek istemeyen biriyim. Olaydan sonra halkımızın gösterdiği anlayış benim kısa sürede normal hayatıma dönmemi sağladı. Sağ olsunlar kötü niyetimin olmadığını anladılar ve bu olayın etkisinden çok kısa sürede çıktım.



“Survivor”ı YouTube kafasıyla ele alacağız

◊ Şimdi yeni bir YouTube projeniz var...

- Evet... Bununla ilgili Acun Medya’dan teklif aldığımda çok heyecanlandım. YouTube’da bir ilki yapacağız.

Yakında başlayacak “Türkiye-Yunanistan Survivor”ı bir Yunan sunucuyla birlikte YouTube kafasıyla ele alacağız.

◊ Survivor’ın YouTube kafası nasıl olacak?

- Bizim kuşak YouTube ve Netflix kuşağı... Çocukluğumdan beri YouTube videoları izliyordum, arkadaşlarımla da hep bir YouTube projesi yapmak fikrimiz vardı. Kısmet bu projeyeymiş...

YouTube kafasının nasıl olacağına gelince... Daha tempolu bir kafa olacak...

◊ Ben neden seyredeceğim mesela sizi?

- Bir kere “Survivor”la ilgili hiçbir yerde yayınlanmamış röportajlar yapacağız.

Yarışmanın kamera arkasından özel görüntüler yayınlayacağız. Hatta katılacak yarışmacılarla çekimlere başladık bile...

◊ Ne zaman açılacak bu YouTube kanalı?

- Survivor başlamadan önce önümüzdeki günlerde biz yayına başlamış oluruz...

◊ YouTube’da son dönemde neler daha çok izleniyor?

- Kadın izleyiciler daha çok makyaj, giyim ve moda konularıyla ilgileniyor.

◊ Meraklı mısın alışverişe?

- Evet.

◊ Pahalı markaları mı tercih edersin?

- Değişir çünkü pahalı marka yerine tarz olan ürün daha iyi.

Herhangi bir butikten aldığınız bir kıyafetle çok iyi görünürken, çok lüks bir markadan aldığınızla çok kötü görünebilirsiniz. Bunun örnekleri de var.

◊ YouTube dışında televizyonda da sunuculuk yapmak ister misin?

- Önce şu anki hedefimi bir gerçekleştireyim daha sonra hayat ne gösterir bilemiyorum.



YouTube projesi hazırlarken tanıştık

◊ Bu hafta içinde adın Acun Ilıcalı’yla ile birlikte anıldı. Acun’la yollarınız bu proje sayesinde mi kesişti?

- “Survivor”, YouTube projesi üzerine çalışmaya başlayınca Acun Ilıcalı’yla görüşme imkanımız oldu. Haftanın 2-3 günü deneme çekimleri yapıyoruz.

Yeni bir proje olduğu için zaten kendisi de yakından ilgileniyor. Birlikte hem güzel bir proje oluşturuyoruz hem güzel vakit geçiriyoruz. İş ve eğlencenin bu kadar iç içe olacağını birisi söylese inanmazdım. Değişik bir ortamı var Acun Medya’nın... Bunu daha önce çok duymuştum ama bu kadar keyifli olduğunu yaşayınca kendim gördüm...



◊ Ne zaman tanıştınız Acun’la?..

- Survivor Youtube projesi geleli henüz bir ay bile olmadı zaten... Bana en heyecan veren şeylerden biri de bu projenin aynı anda Yunanistan’da yayınlanacak olması. Düşünsenize iki ülkenin beraber seyredeceği bir proje olduğu için tam bir tartışma ortamı olacak bizim sayfalarda...



◊ Yunanistan’a da gidecek misin çekimler için?

- Tabii ki, bazen Yunan sunucu buraya gelecek bazen de ben oraya gideceğim...

200’e yakın rap şarkısını ezbere söyleyebilirim

◊ İlgi alanları ne?

- Moda ve spor...

◊ Hangi takımı tutuyorsun?

- Aileden gelen bir Beşiktaşlılık var. Beşiktaşlı olmazsam aileden dışlanırım. (Gülüyor) Halam Itır Esen, Divan Kurulu’nda zaten. Ama futbol değil basketbol maçlarını izlemeyi seviyorum.

◊ Müzik?

- Şarkı dinlemeyi çok severim. Bir de resim çizebiliyorum. Kalemim güzeldir.

◊ Duyduğuma göre rap şarkılar da söylüyormuşsun. Hatta 100’e yakın rap şarkıyı ezbere biliyormuşsun...

- Galiba fazlasını da biliyorum. Gereksiz bir ezber yeteneğim var. Dinlediğim zaman ezberliyorum. Hafızam çok güçlü. Ben de şarkılarla bu kadar beynimi doldurmak istemezdim. Annem hatta “keşke derslerinle doldursan” diyor. (Gülüyor)

◊ Gerçekten 100’den fazla rap şarkısını biliyor musun?

- Sanırım daha bile fazlasını biliyorum, iki katı kadar... Şarkıyı duydukça istemsizce ben de rap yapmaya başlıyorum...

◊ Nereden geliyor bu ezberleme yeteneği?

- Doğuştan sanırım. Bir de ben küçükken evde hep senaryo metinleri bulunuyordu. O kağıtların boş kısımlarına resim çizerdim. Resim çizmekten sıkıldığım zaman da senaryoları okurdum. Bunun da ezber yeteneğimde etkisi olabilir.

◊ Türkçe şarkıları dinler misin?

- Nadir. Türkçe de rap seviyorum ama...

Google’da bulunamıyorum!

◊ Türkiye güzeli seçildikten sonra gelen en büyük eleştiri neydi?

- En çok gelen eleştiri, halam Itır Esen’den torpilli olduğumdu. Alakası yok diyeceğim ama insanlar aynı şeyi düşünmeye devam edecek. Ben ilk elemeye gidene kadar, halamın yarışmaya başvurduğumdan haberi yoktu. Halam o zamanlar omurgasından ameliyat olmuştu. Haberi olsa bile bana torpil yaptıracak mecali yoktu.

◊ Halan yarışmaya katılmanı destekledi mi?

- Destekledi, arkamda durdu. Ama torpil var denmesin diye hiçbir defilemi seyretmeye bile gelmedi. Sadece ben ne zaman ilk 20’ye kaldım, o zaman Instagram’da “başarılar” diye bir paylaşım yaptı.

◊ Halanın adını kim koymuş sana?

- Baba tarafından istenmiş gibi duruyor ama anneannem koymuş. Anneannem, halamı çok beğenirmiş, “Itır olsun” demiş.

◊ İsimlerinizin aynı olmasının zorluğunu yaşadın mı?

- Şöyle, Google’a Itır Esen yazınca çıkamıyorum. Mesela onun Instagram ismi tek N, ile benimki çift N ile.



Karlie Kloss’u çok beğeniyorum

◊ İdolün kim?

- Tam birini söyleyemem. Ama çok beğendim bir model var, Karlie Kloss... Çok başarılı bir kadın. O da küçük yaşta modelliğe başlamış. Kariyerinde çok başarılı, onun dışında eğitim hayatı çok iyi. New York Üniversitesi’nde yazılım okuyor ve bu dalda kızlara burs veriyor. Yaptıkları beni çok etkiliyor.

◊ Türklerden beğendiğin model var mı?

- Günce Gözütok. Günce yurtdışında çok başarılı oldu. Dolce Gabbana, Balenciaga gibi ünlü markaların defilelerine çıktı. Günce’yi çok takdir ediyorum. Çok da sevdiğim bir arkadaşım.

◊ Oyuncu olarak kimi beğeniyorsun?

- Serenay Sarıkaya, Farah Zeynep Abdullah ve Bensu Soral’ı çok beğeniyorum.

Instagram’da sürekli online’ım

◊ Sosyal medyayı yoğun kullanıyor musun?

- Evet.



◊ Instagram mı Twitter mı daha çok?

- Instagram...



◊ Facebook?

- Kullanmıyorum, onun zamanı biraz geçti. Instagram’ı aşırı kullanıyorum.



◊ Günde kaç post yapıyorsun?

- Çok post yapmıyorum ama sürekli online’ım.



◊ Neleri takip ediyorsun?

- Daha çok modeller ve moda sayfalarını takip ediyorum.

Dış görünüşümle ilgili eleştiriler umurumda değil çünkü...

◊ Sosyal medyada takipçilerin olumsuz yorum yaptığı zaman neler hissediyorsun?

- Eğer yapıcı bir eleştiriyse dikkate alıyorum.

Ama bazı yorumlar var ki, sadece hakaret etme amaçlı.

Onları dikkate almıyorum.

◊ Moralin bozulmuyor mu?

- Alıştım. “Burnun çirkin”, “çok uzunsun” gibi dış görünümüme yapılan yorumlar beni etkilemiyor, çünkü kendimle barışığım.



Burnumu yaptırmak istiyorum ama izin yok

◊ Estetiğin var mı?

- Yok, maalesef.



◊ Neden maalesef?

- Çünkü burnumu çok yaptırmak istiyorum. Ama annem hiç istemiyor.



◊ Kendini güzel buluyor musun?

- Kimse kendini güzel bulmuyor.



◊ Niye?

- Aynaya baktığımızda hepimiz kusurlarımızı görmez miyiz? Ben öyleyim.



◊ Kendinde gördüğün en büyük kusurun burnun mu?

- Sadece o değil, kendimde çok kusur buluyorum.

Yine olsa Miss Turkey’ye katılırdım

◊ Tüm bunlara rağmen zamanı geriye alsak Miss Turkey’ye katılmak ister misin?

- Sadece yarışma bölümüyse evet... Güzel bir tecrübeydi. Sonuç olarak o yarışmayı kazandım. Tamam tacımı geri aldılar ama ben o kazanmanın zevkini tattım. Geçmişe baktığımda yarışmayı kötü anmıyorum. Kin duygusu bende yok.

◊ Tacının gittiği Aslı Sümen’le olaydan sonra konuştunuz mu

- Konuştum... “Geçmiş olsun, çok üzüldüm” dedi.

◊ 2018 birincisi Şevval Şahin’i nasıl buldun?

- Şevval’i ilk 20’de beğenmiştim, birinci olmasına şaşırmadım. Dikkat çekiyordu, öne çıkan bir kızdı. Kendisiyle yüz yüze tanışma fırsatım olmadı.