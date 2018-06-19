Ezhel cezaevinden çıktı! İşte ilk fotoğraf
Sosyal medya hesapları ve söylediği bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ‘Ezhel’ lakaplı fenomen rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada mahkeme Ezhel'in beraatine karar verdi. Ünlü rapçi cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi.
Geçen ay gözaltına alınan Sercan İpekoğlu, ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldıktan sonra yapılan itiraz üzerine 23 Mayıs tarihinde yeniden gözaltına alınmış ve çıkartıldığı Anadolu Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu yargılanan ünlü rapçı Ezhel ilk duruşmada beraat etti.
Ezhel'in cezaevinden çıktıktan sonraki ilk fotoğrafı arkadaşları tarafından paylaşıldı.
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