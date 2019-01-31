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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.01.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

İşte Berkay Şahin'in aylık geliri...

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Arda Turan ile duruşmasında "ayda 1000 lira gelirim var" diyerek gündem olan Berkay Şahin'in avukatı Ayşegül Mermer, telefonla bağlandığı Kanal D'deki '2. Sayfa' programında ''Berkay'ın sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL'den fazla geliri var'' açıklamasında bulundu

Futbolcu Arda Turan ile Berkay 9 Ekim 2018 gecesi bir gece kulübünde kavga etmişti. Kavga, iddiaya göre; Arda'nın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e kulüpte ''Güzel kadınsın, evli olmasaydın kaçırmazdım'' demesi üzerine çıkmıştı. Berkay burnu kırılınca hastaneye gitmiş, Arda da hastaneyi silahla basmıştı.

Arda'nın 12.5 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması dün yapıldı. İki tarafın arasına güvenlik görevlileri oturdu. Arda'nın gizlilik talebi reddedildi.

Arda, aylık gelirini 300 bin Euro olarak açıklarken Berkay'ın ''ayda 1000 lira gelirim var'' demesi şaşkınlık yarattı.

Bunun üzerine sosyal medyada 'Berkay için yardım kampanyası topluyoruz' esprileri yapıldı!. 

'KİNAYE YAPTIM'

Berkay, ''Arda böbürlenince tepki göstermek için kinaye yaptım'' dedi.

Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlandı ve şunları söyledi:

'SADECE TELİF HAKLARINDAN GELEN AYLIK 200 BİN TL'DEN FAZLA GELİRİ VAR'

''Maalesef bu konuyla gündeme gelmek istemezdik. Müvekkilim tamamen yanlış anlaşıldı. Mahkemeyi kandırmak, sayın hâkime saygısızlık etmek gibi bir düşüncesi olamaz.

Sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL gelirini söylememe nedeni asgari ücretle geçinen topluluğu düşündüğümüz zaman ayıp olmasın diye... Asla kötü bir niyet yoktur. Bu bir ceza davası, hukuk davası değildir. Asla bu davayı etkileyecek bir husus değildir.

Zaten soruşturma aşamasında ifadesi alındığında geliri soruldu ve beyan etti. Bu tamamen usul gereği sorulmuş bir sorudur.

Berkay Şahin’in böyle söylemesinin nedeni, asgari ücret diye bir şey var. Orada onu söylediğinde ayıp olur, böbürlenmek gibi düşündüğü için o rakamı söyledi.

Burada kandırmaca düşünülemez. Böyle bir şey olsa zaten hâkim bilirdi ve 'Emin misin?' diye sorardı. Orada olsaydınız siz de anlardınız.

Biz arzu ederiz ki bu konuşulmasın.''

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