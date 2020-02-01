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Haber Giriş: 01.02.2020 - 21:31,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Ömercik Ömer Dönmez hayatını kaybetti

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Son dakika haberi... Ömercik Ömer Dönmez hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan son dakika bir acı haber geldi. Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez hayatını kaybetti.

Acı haberi Dönmez'in yeğeni Tolga Acar sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu. Dönmez paylaşımında, 'Dayım Ömer Dönmez'i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin' ifadelerini kullandı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Hurriyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Tolga Acar, "Saat 6 gibi bizi aradı, nefes almakta zorlandığını söyledi. Hemen evine gittim ama vefat ettiğini gördüm' ifadelerini kullanırken, Dönmez'in KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.



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Son dakika haberi... Ömercik Ömer Dönmez hayatını kaybetti

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