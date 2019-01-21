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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Eski eşe 3 günlük hapis

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Eski eşe 3 günlük hapis

Ebru Şallı’nın sevgilisi Uğur Akkuş, eski eşi Gonca Sağlam’ın “zorlama hapsi” ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, Sağlam’ın zorlama hapsine çarptırılmasına karar verdi.

Hakaret ve aşağılama

Uğur Akkuş, boşandığı eşi Gonca Sağlam’ın sosyal medya hesabından hakaret ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığını öne sürerek korunma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi de 25 Ekim 2018 tarihinde 4 ay süreyle Gonca Sağlam’ın Uğur Akkuş’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Eski eşe 3 günlük hapis

MahKeme karar verdi

Akkuş’un iddiasına göre Sağlam, mahkemenin kararına rağmen sosyal medyadan iftira içerikli paylaşımlarda bulunmaya devam etti. Bunun üzerine Uğur Akkuş da avukatı aracılığıyla, Sağlam’ın koruma kararına muhalefet ettiği gerekçesiyle “zorlama hapsi”ni talep etti. Mahkeme, 25 Ekim 2018 tarihli mahkeme kararına aykırı davranan Sağlam’ın 3 gün zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verdi.  

İtiraz hakkı var

Gonca Sağlam’ın zorlama hapsi kararına itiraz hakkı bulunuyor. Gonca Sağlam, itirazı reddedilir ve mahkemenin kararı kesinleşirse 3 günlük cezasını çekmek için hapse girecek.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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