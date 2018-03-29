Son dakika... Caner Toygar hastaneye kaldırıldı
Evlilik programlarıyla tanınan Caner Toygar hastaneye kaldırıldı.
Toygar, hastaneye kaldırılmadan önce bir sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında "Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Herkesten çok özür diliyorum ama artık dayanamıyorum." dedi.
Beylikdüzü’nde bir hastaneye kaldırılan Caner yaptığı son paylaşımda “Son sözler güzeldir” dedi. Esra Erol’un eşi Ali Özbir “Arkadaşlar hastaneye götürülüyor, nabzı atıyor” dedi.
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