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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.01.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Berkay'dan bin TL açıklaması

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Arda Turan ile yaşadığı kavga sonrası mahkemelik olan Berkay bugün ilk duruşmada yerini aldı.

Olay gününü mahkemeye heyetine anlatan ünlü şarkıcı, aylık geliri beyanında 'aylık gelirim bin TL' ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcın gelir beyanı olay oldu. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren 'gelir beyanı'na Berkay'dan açıklama geldi.

Kişisel ınstagram hesabından açıklama yapan Berkay şunları söyledi; "Arkadaşlar bin TL gelire takılmışsınız ama onu benim neden söylediğim aşikâr. Bin TL kazanmadığımın herkes farkındadır. Öpüyorum, bunlara takılmayın, geçin gidin! 1000 TL kazanmadığımı beyninin % 1 kısmını kullanan biri anlar… Asıl beni korkutan 1000 TL aldığımı düşünen, inanan kısım. Gençler yardım kampanyası başlatmışsınız. ‘İki çocuk 1000 TL ile geçim zor’ diyerek. Bunu neden söylediğim aşikar ortada… Anlaşılması gereken anlaşılıyor zaten. Siz de takılmayın ne kazandığımı… Yaşadığım hayat ve sahip olduklarım azıcık da olsa belli eder."

 

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