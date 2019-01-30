Berkay'dan bin TL açıklaması
Arda Turan ile yaşadığı kavga sonrası mahkemelik olan Berkay bugün ilk duruşmada yerini aldı.
Olay gününü mahkemeye heyetine anlatan ünlü şarkıcı, aylık geliri beyanında 'aylık gelirim bin TL' ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcın gelir beyanı olay oldu. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren 'gelir beyanı'na Berkay'dan açıklama geldi.
Kişisel ınstagram hesabından açıklama yapan Berkay şunları söyledi; "Arkadaşlar bin TL gelire takılmışsınız ama onu benim neden söylediğim aşikâr. Bin TL kazanmadığımın herkes farkındadır. Öpüyorum, bunlara takılmayın, geçin gidin! 1000 TL kazanmadığımı beyninin % 1 kısmını kullanan biri anlar… Asıl beni korkutan 1000 TL aldığımı düşünen, inanan kısım. Gençler yardım kampanyası başlatmışsınız. ‘İki çocuk 1000 TL ile geçim zor’ diyerek. Bunu neden söylediğim aşikar ortada… Anlaşılması gereken anlaşılıyor zaten. Siz de takılmayın ne kazandığımı… Yaşadığım hayat ve sahip olduklarım azıcık da olsa belli eder."
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