Berkay ile Arda Turan davasında yeni gelişme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBerkay ile Arda Turan davasında yeni gelişme
GeriMagazin Berkay ile Arda Turan davasında yeni gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
(AA)
19.06.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Berkay ile Arda Turan davasında yeni gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Aralarındaki kavga kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın ikinci duruşması yapıldı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya şarkıcı Berkay Şahin ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Önder Tiryaki, her iki tarafı da tanıdığını, bir ödül gecesi sonrası mekana gittiklerini, Berkay Şahin'in eşi müşteki Özlem Şahin ile aynı masada bulunduklarını söyledi.

Arda Turan ve Özlem Şahin'in bir an konuştuğunu gördüğünü ifade eden Tiryaki, "Ben arkadaşımla konuştuğum için çok fazla dikkat etmedim. Aralarında ne konuştuklarını duymadım. Arda ile göz temasım dahi olmadı. Özlem Hanım yanıma geldi ve 'Beni Berkay'a götür' dedi. Bende Berkay'ın yanına götürdüm." diye konuştu.

Kavganın ve yaşanan arbedenin ardından Berkay'ın yanına giderek sakin olması gerektiğini anlatan Tiryaki, "Ben Berkay'ı sakinleştirmeye çalıştığım sırada Burak Yılmaz'ın bana küfürleri oldu ve gitmemi istedi. Berkay da 'Sen git kardeşim' ifadelerini kullanınca oradan ayrıldım." dedi.

Mahkeme, eksiklerin giderilmesi ve tarafların beyanlarını hazırlamaları için duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.

İddianamede istenen cezalar

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, müşteki-sanık Arda Turan'ın, "cinsel taciz, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme ve ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma” suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar, müşteki-sanık Berkay Şahin'in ise, “hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Söz konusu iddianamede, Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin ile 10 Ekim 2018 gecesi Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanına gittiği, Özlem Şahin'in mekanda kendi arkadaşlarıyla eğlendiği sırada, Arda Turan'ın yanına giderek omzundan dürttüğü, Şahin ile selamlaştıkları ve Turan'ın bu sırada Şahin'e yönelik cinsel taciz içerikli sözler söylediği aktarılıyor.
Özlem Şahin'in bu durumu eşi Berkay Şahin'e anlattığı, bu kişinin, Burak Yılmaz ile oturan Arda Turan'ın yanına giderek, "Eşimi bırakıp yarım saate geliyorum, seninle konuşacağız." dediği anlatılan iddianamede, "Bu sırada, Arda Turan'ın Berkay'a kafa attığı, aralarında arbede yaşandığı, çevredeki kişilerce Şahin'in Turan'ın yanından uzaklaştırıldığı ve tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye götürüldüğü kaydediliyor.

"Turan yanında 6-7 kişiyle hastaneye gitti"
Arda Turan'ın ise mekana birlikte geldiği Burak Yılmaz tarafından evine götürüldüğü ve saat 06.20 sıralarında Berkay'ın tedavi gördüğü özel hastaneye, yanında 6-7 kişiyle gittiği belirtilen iddianamede, Turan'ın hastaneye girdikten sonra Şahin ile hastanenin içindeki bir odaya geçtikleri, Turan'ın yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı çıkararak mermiyi ağzına verdiği, silahı Şahin'e uzatarak, "Senin eşin olduğunu bilmiyordum, yengeyi tanımıyordum, bilsem böyle bir şey yapar mıyım? İstersen vurabilirsin." dediği, Şahin'in elinden tabancayı alarak oturdukları yerdeki yan koltuğa bıraktığı belirtiliyor.
İddianamede, ikili arasında yaşanan diyaloğun ardından Turan'ın silahı alarak yere doğru bir el ateş ettiği anlatılırken, silah sesi üzerine Arda ve Berkay'ın bulunduğu odaya olay yerinde bulunanların geldiği, Berkay'ın gelen bu kişileri odadan gönderdiği, daha sonra Arda'nın hastaneden ayrılarak evine gittiği ifade ediliyor.

Berkay Şahin'in de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında "silahla tehdit" suçundan soruşturma yürütüldüğü hatırlatılan iddianamede, bu suçlamayla ilgili takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

 

 

 

 

 

BERKAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Mahkeme çıkışı açıklama yapan Berkay, 'Artık özür dilese de ben davamdan vazgeçmeyeceğim. Davamın sonuna kadar arkasındayım, bugün buraya gelmiş olmam da bunun göstergesi' ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
'Kendime inanamıyorum!'
'İnanılmaz uğraşmışsın hem maddi hem manevi'
Berkay ile Arda Turan davasında yeni gelişme
Şezlongda dinlendi