Aytaç Arman yoğun bakıma kaldırıldı
Usta oyuncu Aytaç Arman yoğun bakıma alındı. 69 yaşındaki Arman bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Türk sinemasının usta oyuncusu Aytaç Arman'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Kötü haberi ses sanatçısı Onur Akay şu sözlerle duyurdu; "Üzücü haberler hep üst üste geliyor. Yalçın Menteş'i ziyaret etmek için tedavi gördüğü hastaneye giderken, üzücü bir haber daha aldım. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Aytaç Arman da yoğun bakıma kaldırıldı. Değerli oyuncumuz kanser tedavisi görüyordu ve hayranlarını üzmemek adına herkesten saklıyordu. İstanbul Onkoloji Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yatan değerli oyuncumuzun durumu çok ağır, ne olur dualarınızı esirgemeyin"
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