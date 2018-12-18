Son Dakika: Ayşen Gruda'nın doktorlarından açıklama: Bu hastalıkla 1 yıldır inatçı bir şekilde mücadele ediyor
Şiddetli mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Ayşen Gruda’nın tedavisine Kağıthane Derindere Hastanesi’nde devam ediliyor. 74 yaşındaki usta oyuncunun son durumunu doktorları açıkladı.
Uzman Dr. Ergün Kasapoğlu, ünlü oyuncu Ayşen Gruda'nın durumunun daha iyi olduğunu ve yoğun bakımdan çıkartılarak normal serviste tedavisine devam edileceğini açıkladı. Kasapoğlu, Gruda'nın bilincinin açık olduğunu, konuşabildiğini ve gazetesini okuyabildiğini söyledi.
Ayşen Gruda’nın tedavisini sürdüren dahiliye bölümü doktoru Uzm. Dr. Ergün Kasapoğlu ‘Ayşen hanımın tedavi süreci ile ilgili son günlerde medya organlarında çıkan spekülatif haberler nedeniyle bir açıklama yapma gereği duyduk, sanatçımız düne göre bugün daha iyidir fakat Ayşen hanım 4. evre pankreas kanseridir’ dedi.
Kasapoğlu şöyle konuştu;
“Ayşen hanım hastanemize cuma saat 18.30 civarında mide kanaması şikayetiyle başvurdu. Kan değerleri çok düşüktü, yoğun bakıma aldık, 5 günlük takip sonrasında genel durumu daha iyiye gitti, 3 ünite kan transfer ettik ve stabil duruma geldiği için servise alma ihtimalimiz ortaya çıktı, hastamız şuan yoğun bakımdadır, ama ilerleyen günlerde belki servise alabiliriz’ dedi.
KÖTÜ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ!
Kasapoğlu, Ayşen Gruda’nın mide kanaması şikayetinin yanı sıra var olan bir pankreas kanseri tedavisi de gördüğünü ve 4. evredeki bu hastalığın tedavisinin de devam ettiğini söyledi.
Kasapoğlu, ‘Ayşen hanımın önceki hastalığı olan pankreas kanserinden olayı genel durumu bozuk. Medikal tedavisi devam etmekte, Kendisi konuşuyor, bilinci açık ve gazetesini okuyor. Pankreasından dolayı karaciğerine sıçrama durumu mevcut. Yaklaşık 7, 8 santim çapında pankreas kanseri durumu var, şu anda olmasa da pankreasın kötü seyrettiğinden dolayı kötü bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Hayati tehlike şu an söz konusu değil. Beslenmesiyle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Bununla ilgili olarak mama ile beslenme için bağırsağa hortumla mama verme tercihine geçebiliriz, Katı gıdalarla beslenemiyor. Şu anda damardan besleniyor. Bundan sonraki süreçte şuan uygulanan damardan beslenme ya da bağırsağa hortum vasıtasıyla mama vermek yöntemine başvurabiliriz’ dedi.
HAYATİ TEHLİKE MEVCUTTU!
Ayşen Gruda’nın pankreas kanseri ile ilgili tedavisini sürdüren Prof. Oğuzhan Karatepe ise şu açıklamayı yaptı. Kartepe;
“Ayşen Hanım’a maalesef pankreas kanseri teşhisi konuldu. Şu aşamada pankreas anlamında girişim düşünmüyoruz. İlaçlarla bir süreliğine hastanın genel durumunu takip edeceğiz, genel durumunu toparladıktan sonra belki kemoterapi düşünülebilinir. Şu anda sadece genel durumu toparlamaya yönelik adımları ilaç tedavisi ile yapıyoruz. Bir hafta içerisinde durum daha da netliğe kavuşacak. İlk yatırdığımız dönemde hayati tehlike riski mevcuttu. Fakat bu kan tedavisi sonrasında genel durum iyiye seyretti’ dedi.
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