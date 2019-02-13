Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak dünyaya geldi! Alişan yorumlara isyan etti
Alişan ve oyuncu Buse Varol'un heyecanla beklediği bebeği dünyaya geldi. Burak ismini verdikleri oğullarının doğumunun ardından sosyal medyada yapılan yorumlara isyan eden Alişan, 'Çocuk dünyaya gelmiş; bir melek dünyaya gelmiş, adam iyi olur kötü olur, seversin sevmezsin ama bir hayırlı olsun de' yorumunda bulundu. İşte, Alişan Buse Varol çiftinin mutlu gününden bazı kareler
Ünlü sanatçı Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği dünyaya geldi. Doğum, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde bugün saat 10.19’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Furkan Kayabaşoğlu tarafından gerçekleştirildi. Çift, bebeklerine Burak adını verdi. Buse Varol'un doktoru şu açıklamayı yaptı: “Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği, 4 kilo 265 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”
ALİŞAN İSYAN ETTİ
İlk kez babalık heyecanı yaşana Alişan sosyal medyada yapılan kötü yorumlara isyan etti. Ünlü türkücü isyanını şu sözlerle dile getirdi; "Bıraksınlar saçma sapan yorum yapmayı. ‘Allah analı babalı büyütsün’ demek ya da ‘hayırlı olsun’ demek bu kadar zor değil. Az önce yine aptal aptal yorumlar var. Çocuk dünyaya gelmiş; bir melek dünyaya gelmiş, adam iyi olur kötü olur, seversin sevmezsin ama bir ‘hayırlı olsun’ de. Çok ayıp ya."
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