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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.02.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak dünyaya geldi! Alişan yorumlara isyan etti

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak dünyaya geldi! Alişan yorumlara isyan etti

Alişan ve oyuncu Buse Varol'un heyecanla beklediği bebeği dünyaya geldi. Burak ismini verdikleri oğullarının doğumunun ardından sosyal medyada yapılan yorumlara isyan eden Alişan, 'Çocuk dünyaya gelmiş; bir melek dünyaya gelmiş, adam iyi olur kötü olur, seversin sevmezsin ama bir hayırlı olsun de' yorumunda bulundu. İşte, Alişan Buse Varol çiftinin mutlu gününden bazı kareler

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  • Bugünleri de gördük şükürler olsun
  • Bugünleri de gördük şükürler olsun
  • Bugünleri de gördük şükürler olsun
  • Bugünleri de gördük şükürler olsun
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ünlü sanatçı Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği dünyaya geldi. Doğum, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde bugün saat 10.19’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Furkan Kayabaşoğlu tarafından gerçekleştirildi. Çift, bebeklerine Burak adını verdi. Buse Varol'un doktoru şu açıklamayı yaptı: “Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği, 4 kilo 265 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”

Alişan ve Buse Varolun oğlu Burak dünyaya geldi Alişan yorumlara isyan etti

ALİŞAN İSYAN ETTİ

İlk kez babalık heyecanı yaşana Alişan sosyal medyada yapılan kötü yorumlara isyan etti. Ünlü türkücü isyanını şu sözlerle dile getirdi; "Bıraksınlar saçma sapan yorum yapmayı. ‘Allah analı babalı büyütsün’ demek ya da ‘hayırlı olsun’ demek bu kadar zor değil. Az önce yine aptal aptal yorumlar var. Çocuk dünyaya gelmiş; bir melek dünyaya gelmiş, adam iyi olur kötü olur, seversin sevmezsin ama bir ‘hayırlı olsun’ de. Çok ayıp ya."

Alişan ve Buse Varolun oğlu Burak dünyaya geldi Alişan yorumlara isyan etti


Alişan ve Buse Varolun oğlu Burak dünyaya geldi Alişan yorumlara isyan etti



Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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