Ahmet Kural'dan yeni açıklama geldi! 'Başta Sıla olmak üzere bütün kadınlardan özür diliyorum'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAhmet Kural'dan yeni açıklama geldi! 'Başta Sıla olmak üzere bütün kadınlardan özür diliyorum'
GeriMagazin Ahmet Kural'dan yeni açıklama geldi! 'Başta Sıla olmak üzere bütün kadınlardan özür diliyorum'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    12
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
02.11.2018 - 15:12, Son Güncelleme:

Ahmet Kural'dan yeni açıklama geldi! 'Başta Sıla olmak üzere bütün kadınlardan özür diliyorum'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    12
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet Kural'dan yeni açıklama geldi! 'Başta Sıla olmak üzere bütün kadınlardan özür diliyorum'

Sevgilisi Sıla'yı darp ettiği iddiasıyla gündemde olan Ahmet Kural'dan yeni bir açıklama geldi. Ahmet Kural, "Başta Sıla olmak üzere bütün kadınlardan özür diliyorum. O gece, benimle paylaştığı şeyleri itidalli bir şekilde karşılayabilmeliydim. Herkesin ayıbı kendine diye düşünmeliydim" dedi.

İşte Ahmet Kural'ın açıklaması:

"BEN ÇOK ÜZGÜNÜM"

"Dün konuyla ilgili kısa bir açıklama yapmış, tüm yaşananlar yargıya vereceğim ifadede anlatacağımı söylemiştim. Öyle de yapacağım. Çok sevmiş, sevdiğini gördüğünde gözleri patlamış bir insan olarak, kalbim çok acımış olsa da bu yaşananlarla ilgili benden olumsuz bir şey duyamayacaksınız. Benimle ilgili amacını aşan ifadeler, gerçek olmayan şeyler söylenmiş olsa da benden kötü sözler işitmeyeceksiniz. Ben çok üzgünüm. Bunu yaşadığım için, kadına şiddetle anıldığım için, böyle bir konunun parçası olmaya imkan verdiğim için..."

"KÜL TABLASI, FIRLATMA, TEHDİT DOĞRU DEĞİL"

Dün akşamki açıklamamda da belirttiğim gibi, tartışmanın sebebi olan ve ağır tahrik içeren konu üzerinden başlayan yüksek sesli karşılıklı bu kinci tartışma esnasında yaşanan itişme sırasında bugüne konu olan olumsuz gelişmeler yaşandı. Bunun dışında 45 dakika diye belirtilen süre, yerde sürükleme, küfür ve hakaret, kül tablası fırlatma, tehdit, şantaj, alıkoyma gibi benim hakkımda iddia edilenler doğru değil.

"O EVİ TERK ETMELİYDİM"

Ancak, ne olursa olsun, bu tip bir tartışmanın içinde bile olmamalıydım. Konu canımı ne kadar acıtsa da, soğukkanlılıkla evim dahi olsa o ortamı terk etmeliydim. İddia edilen olay sırasında sevdiğim kadınla yaşadığım itişme ve sonuçtan da elbette bana yakışmadı.

"TÜM KADINLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Ne olursa olsun, böyle bir olayın bir tarafı olduğum için, başta Sıla olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum. O gece, benimle paylaştığı şeyleri itidalli bir şekilde karşılayabilmeliydim. Herkesin ayıbı kendine diye düşünmeliydim. Kadına şiddet konusundaki toplumda oluşan hassasiyeti, saygı ile karşılıyorum. Bu olaydan ben de birçok ders çıkardım. Hayatımın bundan sonrasında da çıkardığım bu derslerin gereğini yerine getirmek için çalışacağım. Bu yüzden ilk etapta bu gereklere odaklanacağım.

"OLAYIN DETAYLARINI RESMİ MAKAMLAR DIŞINDA PAYLAŞMAYACAĞIM"

Türkiye'ye örnek gösterilen bir aşkın parçası iken, bu aşkın aktörleri, bu şekilde gündeme geldik. Bu ilişkiye ve Sıla'ya karşı saygımdan, bizi sevenlerin bu ilişkiye verdiği değere hürmetimden, olayın detaylarını resmi makamlar dışında paylaşmayacağım. Sevgiye, doğruluğa ve insanların vicdanında iyi şeyler birikeceğine inancımı hiç bir zaman kaybetmeyeceğim.

Ahmet Kuraldan yeni açıklama geldi Başta Sıla olmak üzere bütün kadınlardan özür diliyorum


Sıla'nın avukatından çarpıcı sözler
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    12
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Sıla bunu neden yaptı?'

Buse Narcı eliyle yüzünü kapattı ama... Dikkat çeken detay!

Tatlıses'e soyadını vermişti... Acı haber geldi

Yaşadığı şiddeti canlı yayında anlattı: Gülerek parmağımı kırdı