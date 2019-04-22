Ahmet Kural hapis yatacak mı? İşte Ahmet Kural ve avukatının mahkemenin ardından yaptığı o açıklama

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ahmet Kural ve şikayetçi Sıla Gençoğlu avukatlarıyla katıldı. Ahmet Kural’ın avukatlarının, tanık dinletme ve olay yerinde keşif yapılması talepleri reddedildi. Taleplerin reddedilmesi üzerine Ahmet Kural’ın avukatları da reddi hakim talebinde bulundu. Mahkemede reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Esas hakkındaki savunmalarının sorulması üzerime Kural’ın avukatları, yazılı savunmaları tekrar ettiğini belirtti. Kural’ın Avukatı Sibel Aydın, müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, adil yargılanmadığını savunarak, taleplerinin reddedilmesini eleştirdi. Ahmet Kural’a son sözü soruldu. Kural’ın avukatları da “Son sözünü soramazsınız. CMK 216 buna manidir. Sormak isterseniz kürsü sizindir" dedi. Kural, "Bana attıkları uyuşturucu kullanıyor iftirasına yönelik ona ve bana test yapılsın. Ben kimseyi darp etmedim, hakaret etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum" dedi.

AHMET KURAL'DAN İLK AÇIKLAMA:

Şiddette kesinlikle bulunmadım. Bu iki sevgili arasında gerçekleşen bir olaydı. Eline almış bir belge 2009 yılında yapmış olduğum bir hatanın belgesi eline almış sallıyor.

Ben mahkemede de söyledim, ikimize de test yapsınlar… Eğlence görüntüleri var 18 saat sonra, benimle dalga geçtikleri… O görüntüleri mahkeme gündeme bile almadı. Ağıt ölülerin arkasından yakılır… Ben hapis cezası almadım, bir üst mahkeme var. Bu iş daha bitmedi. Kendisi şiddete meyilli bir insandır, hem kadına hem de erkeğe… Hem psikolojik hem de fiziksel şiddeti çok sever.

Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın, basın mensuplarının 'hapis cezası' sorusu üzerine 'Ahmet Kural'ın şuan hapis yatma durumu söz konusu değil, cezası ertelendi ve para cezasına çevrilmedi.' dedi

SILA'DAN İLK AÇIKLAMA

"Öncelikle mutluyum. Türk adaletine çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu pozisyona düşmüş ve düşebilecek bütün kadınlar için güven verici. Çok zor ve travmatik bir dönemdi benim için. Türlü iftiralara uğradım. Bunların karşısında ne kadar kuvvetli de olsanız çok kolay bir şey değil aslında sağlam kalmak. Bugün adalet beni yüreklendirdi. Susmak iyi fikir değil. Belki birilerinin hayatını kurtarabilirsiniz. Herkese biraz cesur ve yürekli olmayı tavsiye ediyorum. Ben yargının çok adil olduğu kanaatindeyim."

Ahmet Kural, mahkeme salonunda sesini yükseltti ve Sıla'yı suçladı: "Beni bir proje olarak gördü, kariyerimle oynadı. Ailemin evine madde kullanarak geldi."

20 dakikalık aranın ardından devam eden duruşmada Ahmet Kural'a 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018’de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural’ın Zekeriyaköy’deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikyetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla’nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı.















