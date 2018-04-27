Şoke eden iddia! Asansörde eşine saldırdı!
Geçtiğimiz yıl Ebru Şallı ile aşk yaşamaya başlayan Uğur Akkuş eşi Gonca Akkuş'a boşanma davası açmıştı. Uğur Akkuş boşanma sürecinde eşinin psikolojik sorunları olduğunu söyleyip çocuklarının geçici olarak velayetini almıştı.
Gonca Akkuş, tedbir nafakasını ödemeyen eşi Uğur Akkuş'un Şişli’deki evine bugün icra memurları ve polislerle gitti. İddiaya göre, sinirlerine hakim olamayan Uğur Akkuş, asansörde eşine saldırdı. Araya giren polisler tarafları güçlükle sakinleştirdi. Uğur Akkuş, nafaka borcunu ödeyerek haciz işlemini durdurdu. Uğur Akkuş adını Ebru Şallı ile yaşadığı ilişkiyle duyurdu.
Gonca Akkuş'tan ilk açıklama
Saldırı sonrası sessizliğini bozan Gonca Akkuş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İyi olduğunu belirten Akkuş: İyim arkadaşlar, hepinize teşekkür ederim. Zerre korkum yok. Memur arkadaşlara minnettarım...' dedi.
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